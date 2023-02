À Rezé, deux nouveaux locaux potentiels pour la Ressourcerie de l'île

La Ressourcerie de l'île doit rester sur la commune de Rezé. Voilà la volonté affichée par la municipalité lundi 6 février. Elle a trouvé deux nouveaux locaux potentiels pour la structure spécialisée dans la revente d'objets de seconde main : un local de 600 m² sur la zone d'activité Océane, et un autre plus petit d'une cinquantaine de m² dans le quartier du Château.

Il y a près d'un mois , l'association qui gère la Ressourcerie annonçait devoir fermer prochainement ses portes. En cause, des locaux trop vétustes, mais aussi les dettes accumulées notamment en raison de loyers trop élevés. La direction a déposé une demande de redressement judiciaire.

Trop tard ?

"Garder la Ressourcerie de l'île, à Rezé, c'est pour nous quelque chose de vraiment fondamental, souligne la maire de la commune, Agnès Bourgeais. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé sur l'urgence de cette recherche foncière de manière à pouvoir trouver un lieu pour la Ressourcerie. Maintenant, c'est une association indépendante, autonome, et nous n'allons pas aller imposer quoi que ce soit. Mais l'idée, c'est vraiment de travailler en partenariat avec l'association La Ressourcerie et avec la Métropole, de manière à pouvoir sauver la Ressourcerie."

L'association, elle, salue le soutien de la Ville de Rezé, mais redoute qu'il n'arrive trop tard. "Je pense qu'il y a une réelle bonne volonté. On peut juste regretter que ça intervienne deux jours après un dépôt de dossier de redressement judiciaire", estime la directrice de la Ressourcerie de l'île, Laurence Roussel. L'association doit maintenant visiter ces deux locaux, plus petits que ses 1.000 m² d'espace de vente actuels, pour voir s'ils peuvent correspondre à son activité de la Ressourcerie. "On est loin des 1.000 m², on est loin de notre modèle économique actuel, donc il faut vraiment étudier et analyser les hypothèses de fonctionnement", poursuit la directrice.

Fermeture le 25 février

Un modèle économique qui nécessite de toute façon une réflexion, poursuit l'adjoint délégué à l'économie sociale et solidaire de Rezé, Pierre Quénéa, favorable à une meilleure concertation avec les collectivités. "C'est l'avenir qui importe. Donc quoi qu'il se soit passé, il faut qu'on trouve un mode opératoire adapté pour qu'on s'inscrive dans quelque chose de durable et qui fonctionne", explique-t-il.

En attendant la décision du tribunal de commerce, la Ressourcerie fermera ses portes le 25 février. Une trentaine d'emplois sont en jeu.