A Riom, les restaurateurs viennent vendre leurs plats directement sur le marché

Ce samedi matin l'opération Place aux restos était lancée sur le marché de Riom (Puy-de-Dôme), où des restaurateurs ont pris place pour vendre leurs plats et essayer de gagner en visibilité.

Ce n'est pas son métier mais la cheffe Sandra Vannuchhi est là, dans le froid dès 8 heures du matin ce samedi sur le marché de Riom (Puy-de-Dôme). "Il faut de la motivation, mais c'est important de se bouger, les clients sont contents de nous voir et c'est réciproque," affirme la gérante de l'Auberge de la Croix de Fer à Riom.

Sandre Vannucchi est venue vendre des cuisses de grenouilles et des galettes des rois de son restaurant et aussi faire connaître son menu à emporter : "Là en janvier ça ralentit beaucoup, avec le couvre-feu à 18 heures ça va être encore plus compliqué, donc il faut continuer à s'adapter pour s'en tirer."

Les restaurateurs vendent directement leurs plats sur le marché. © Radio France - Théophile Vareille

Gagner en visibilité pour les restaurateurs

Directeur du fournisseur Metro à Clermont-Ferrand, Guillaume Hugon est un des organisateurs de l'opération, il explique qu'il est vital pour les restaurateurs de continuer à s'adapter : "Il faut être agile, même si c'est compliqué d'acheter un scooter pour livrer par exemple, quand on sait qu'on pourrait être confinés dans 3 semaines, mais il est essentiel d'être au contact des clients, comme ici au marché."

Guillaume Hugon espère voir cette opération Place aux restos se développer, à Riom, seuls trois restaurateurs s'y sont pour l'instant associés. Pour son entreprise Métro, qui fait 90% de son chiffre d'affaires auprès des restaurants, le couvre-feu avancé à 18 heures est aussi une mauvaise nouvelle. La moitié de ses 75 employés sont déjà au chômage partiel, mais il craint de devoir y avoir encore plus recours dans les semaines à venir.