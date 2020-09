À Roanne, l'opération bons d'achats dépasse toutes les espérances

Le principe de l'opération lancée au mois de juillet par la ville de Roanne en faveur du commerce local était simple : pour 20 euros de chèques cadeaux achetés chez les commerçants roannais, la municipalité offrait un bon d'achat supplémentaire de 10 euros. L'opération a plus que séduit les Roannais, puisque deux mois après son lancement, les 20 000 bons d'achat offerts par la ville ont presque été écoulés. Alors que l'opération devait durer initialement jusqu'au 31 octobre.

"600 000 euros injectés rapidement sur le territoire"

"Je ne pensais pas que ça irait si vite", se félicite Sophie Rotkopf, adjointe au maire de Roanne en charge du commerce. "On a quasiment mis sur la table 200 000 euros de pouvoir d'achat pour les Roannais, ce qui a fait effet levier sur les chèques cadeaux [...] et au final ça fait 600 000 euros injectés très rapidement sur le territoire", poursuit Sophie Rotkopf. Elle souligne aussi la visibilité que l'opération apporte aux Vitrines de Roanne.

L'association de commerçants, qui compte 200 membres et fêtera ses 25 ans en 2021, est évidemment ravie aussi du succès de l'opération lancée avec la municipalité. Magdalena Esleva est surtout rassurée de voir que la clientèle est de retour après le confinement. "On a organisé notre braderie annuelle dimanche, on a eu la chance qu'elle soit maintenue et ça a été un gros succès - plutôt le matin surtout parce qu'il a fait chaud -et je sais que des gens sont revenus dans cette braderie aussi avec les chèques cadeaux et les bons de la ville", raconte la manager des Vitrines de Roanne. Elle ajoute que "les commerces étaient plutôt satisfaits" cet été de voir du monde à Roanne, "donc la clientèle est revenue... ou elle n'est jamais partie".