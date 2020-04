Fabriquer des masques même après la crise : le groupe Archer investit à Romans-sur-Isère

Des entreprises, notamment dans la maroquinerie de luxe, ont réorienté temporairement leurs productions pour fabriquer des masques en pleine crise de coronavirus. Mais certains professionnels investissent pour du plus long terme.

Le groupe Archer a adhéré au projet national Résilience dont le but est de créer des masques dans l'urgence, mais aussi dans le temps explique son PDG Christophe Chevalier : "les masques feront partie des productions dont le gouvernement pense qu'elles devront rester en France. C'est un projet qui est très ambitieux, qui a démarré à la demande du Haut Commissaire à l'Inclusion, avec le soutien de fondations de familles textile dans le Nord. Il y a un projet à moyen terme de profiter de cette démarche pour tenter de relocaliser quelques activités dans le textile. C'est un projet très ambitieux, qui devrait concerner des dizaines d'ateliers en France et on est très content de faire partie des premiers aujourd'hui qui se lancent dans cette aventure."

Achat de machines spécifiques

Le groupe Archer achète des machines pour équiper un premier atelier à Romans, dans les locaux où se trouvait sa fabrique de chaussures avant qu'elle ne déménage dans la Cité de la Chaussure. La production devrait monter en charge à partir du début de semaine pour atteindre 50 000 masques par semaine le temps de la crise, avant de diminuer en volume par la suite.

"Notre idée dans l'urgence" poursuit Christophe Chevalier, "c'est de mobiliser des dizaines de personnes. L'activité deviendra pérenne ensuite, mais à des volumes moindres. On pense qu'on pourra maintenir un certain nombre de personnes sur cette activité et on continuera à fabriquer des masques après l'été."

Les locaux d'Archer à Valence et Serves-sur-Rhône pourraient aussi devenir ateliers pour les masques. Le groupe vise aussi à faire de l'insertion, veut travailler avec des ateliers d'inclusion et l'ADAPEI, association d'aide aux personnes souffrant de handicap mental.