A Rorthais, l'activité de production de bus électriques s'annonce "soutenue" chez Heuliez

C'est une bonne nouvelle pour l'économie dans le nord Deux-Sèvres. Heuliez Bus va doubler sa production de bus électriques d'ici 2026. Le site de Rorthais - qui ne produit plus que des bus électriques depuis janvier 2022 - va bénéficier de ce boom d'activit mais cela va surtout permettre un rééquilibrage avec le site d'Annonay en Ardèche. Ce dernier a souffert depuis le covid-19 et la baisse de production d'autocars de tourisme.

ⓘ Publicité

"Le véhicule électrique a de plus en plus de succès", confirme Paul Quéveau, directeur général délégué d'Heuliez Bus. Des systèmes d'aides sont mis en place par de nombreux gouvernements en Europe. "L'Italie c'est 1,9 milliards d'aides pour des véhicules à zéro ou faible émission, l'Allemagne c'est 1,7 milliards, l'Espagne aussi plusieurs millions", détaille-t-il. La France n'est pas en reste avec également des obligations de renouvellement du parc. Et Heuliez Bus est donc bien positionné sur ce marché de l'électrique. "Iveco Bus avec ses deux marques Heuliez et Iveco a une place de leader en France, 71% de parts de marché pour les bus urbains électriques, 4e au niveau européen", indique Paul Quéveau. 500 véhicules électriques sont en commande pour 2023, c'est 40% de plus qu'en 2022.

"Toujours des enjeux de main d'œuvre sur les compétences"

Face à ce boom d'activité, "il y a des des enjeux de main d'œuvre sur les compétences", reconnaît le directeur général délégué d'Heuliez Bus qui l'assure : "On s'est préparé. Le site a déployé d'énormes efforts de formation. On a formé depuis 2019 25 électriciens qui faisaient un tout autre métier au départ. Le marché de l'emploi se porte bien dans la région, le taux de chômage est plutôt faible. C'est une bonne nouvelle mais ça nécessite d'être un peu imaginatif".