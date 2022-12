A Rosas en Catalogne, les Français font flamber les prix de l'immobilier

Attirés par les prix et le cadre de vie, les français sont de plus en plus nombreux à s'installer dans la station balnéaire de Rosas, en Catalogne. Au point de faire exploser le marché immobilier.

Rosas devient la ville la plus chère de la province de Gérone en Catalogne. © Maxppp - Clementz Michel Rosas est-elle encore une ville espagnole ? Pour quiconque se promène dans les rues de cette station balnéaire de la Costa Brava, la question ne semble pas si saugrenue. Les français sont partout, au restaurant, dans les magasins, dans les parcs. Et ce ne sont pas des touristes en vacances : ils vivent là une bonne partie de l'année, dans leur résidence secondaire. ⓘ Publicité Depuis la fin de la crise sanitaire, les acheteurs français ont fait un retour massif sur le marché de l'immobilier de la Costa Brava. Dans la province de Gérone, selon les données du collège des notaires, plus de 27% des biens ont été vendus à des étrangers au troisième trimestre 2022, et notamment à des retraités français. Le phénomène est particulièrement visible à Rosas. " C'est bien simple depuis deux ans dans la rue tout ce qui est à vendre a été racheté par des français", constate Chantal, une toulousaine installée dans la station. A tel point que les prix s'envolent : en 2022, Rosas est devenue la ville la plus chère de toute la province de Gérone. Le mètre carré atteint 5000€ Sur le front de mer de Rosas, le prix du mètre carré atteint désormais 4963€. Une augmentation de 30 % en l'espace d'un an. Et les locaux ne peuvent pas suivre la courbe. Comme Yolanda, vendeuse sur la promenade : elle a dû quitter la ville côtière. "Aujourd'hui je vis à Figuères, j'aimerais vivre ici mais c'est devenu trop cher pour moi." Quand on demande aux français pourquoi ils ont choisi Rosas pour acheter une résidence secondaire, tous évoquent les "prix attractifs" par rapport à la France. "Je n'aurais jamais pu m'offrir en France un tel appartement avec vue sur mer", témoigne un acheteur venu de la région toulousaine. Aux yeux des nombreux retraités qui y investissent, Rosas présente aussi l'avantage de se trouver proche de la frontière : "en cas de problème de santé grave, les hôpitaux français ne sont pas loin".