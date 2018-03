Roubaix, France

Acheter une maison à un euro : c'est possible, à Roubaix, dans la métropole lilloise. Cela fait plus de deux ans que le projet "Maison à 1 € avec travaux" est en gestation, et il entre aujourd'hui dans sa phase opérationnelle. La municipalité va dévoiler, le 20 mars, la liste des 17 maisons qui feront partie de l'expérimentation, réparties dans la plupart des quartiers roubaisiens. Le lendemain, le 21 mars, les acheteurs potentiels pourront déposer leurs dossiers.

Une première en France

C'est une première en France, inspirée par l'exemple de Liverpool, en Angleterre. Cette expérimentation vise à lutter contre les logements vacants -4000 à Roubaix- et l'habitat indigne. Certaines de ces 17 maisons appartiennent à la ville, d'autres à la Métropole européenne de Lille (MEL), d'autres encore à des bailleurs. Elles ont toutes déjà fait l'objet d'un diagnostic réalisé par des architectes, pour évaluer le montant des travaux

Des critères stricts

Le futur propriétaire doit s'engager à réaliser ces travaux dans l'année qui suit la vente. Des travaux qui peuvent être subventionnés. Il doit aussi s'engager à habiter dans la maison pendant au moins six ans, pour éviter toute spéculation. Il ne doit pas encore être propriétaire, car la ville veut aussi favoriser l'accession à la propriété.

Dix jours pour déposer un dossier

Les dossiers sont à envoyer entre le 21 et le 31 mars, ils seront classés en fonction d'un certain nombre de critères. Les dix premiers de chaque maison seront invités à une visite, et une commission attribuera les logements à l'automne prochain. La vente aura lieu en 2019.

TOUS LES RENSEIGNEMENTS PRATIQUES ICI

ECOUTEZ : Guillaume Delbar, maire de Roubaix, invité de France Bleu Nord