A Rouen, des plantes pour tous et à petits prix

Ils étaient déjà 180 dès la première heure d'ouverture vendredi 7 avril au matin. Il ne fallait surtout pas manquer les potentielles plantes rares qui pouvaient se trouver dans cette jardinerie urbaine et itinérante.

Pas étonnant selon Jo Bailey, la responsable de vente de Plantes pour tous : "On a beaucoup de plantes rares, des plantes qui sont difficiles à trouver et puis on a beaucoup de gens souvent la première journée, car c'est là où il y a le plus de choix, surtout pour les plantes extérieures qui se plaisent bien à Rouen", explique-t-elle.

Elle attend deux mille personnes durant ces trois jours.

Des plantes, des plantes, des plantes

Plantes pour tous est une entreprise fondée en 2017. Depuis cette date, elle sillonne la France, mais aussi quelques capitales européennes pour offrir aux urbains des plantes à petits prix. Il faut compter entre 2 et 30 euros selon les modèles. "On travaille directement avec les producteurs, du coup, les prix sont moins chers", détaille la salariée de Plantes pour tous.

De 2 à 30 euros pour avoir une plante : c'est moins cher que dans la plupart des jardineries © Radio France - Agathe Legrand

Cette fois, la vente se fait dans la Halle aux toiles : en effet il fallait un endroit plus grand que les précédentes éditions pour accueillir environ 5% de plantes en plus !

Thibault, un habitué, l'a remarqué : "Cela permet d'avoir un large choix de plantes en ville, qu'on ne trouve pas forcément dans les jardineries du centre-ville. Et pour le coup, c'est beaucoup plus grand que d'habitude donc c'est chouette." Le jeune homme n'a pas trouvé les plantes rares qu'il cherchait mais il repart tout de même avec deux spécimens.

Dès l'ouverture, il y a eu 180 amateurs de plantes à s'être présentés, à la recherche de la perle rare © Radio France - Agathe Legrand

L'événement Plantes pour tous repassera dans quelques mois à Rouen, après avoir fait le tour des autres villes... Il est également de temps en temps au Havre ou à Caen.