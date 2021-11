A Rouen, la mode écoresponsable avec Le Prêt à Français

Vendre des vêtements français et écolo. C'est l'objectif de ce site Le Prêt à Français lancé. "Le but c'est de mettre en avant des marques françaises engagées dans la mode écoresponsable et locale donc une fabrication uniquement française", explique sur France Bleu Normandie, Charlotte Hebert, co-fondatrice du site.

Dix-huit marques dans l'aventure

Le site regroupe de nombreuses marques de vêtements et d’accessoires produits en France. "Des matières d'origine naturelle, des matières biologiques qui vont beaucoup moins pollué, beaucoup moins consommé qui vont avoir un impact écologique faible mais ça peut passer aussi par des procédés comme le recyclage voire du recyclage plus poussé comme le plastique des océans", poursuit Charlotte Hebert.

Dix-huit marques ont rejoint l'aventure du Prêt à Français. "De prêt-à-porter et d'accessoires pour hommes, femmes en enfants. Et on est vraiment content, aujourd'hui on est contacté par pas mal de marques", sourit la cofondatrice du site.

Le site, mais pas que. L'entreprise va lancer un média, un podcast pour expliquer le parcours entrepreneurial de ces marques-là. "Plus on est sur ce crédo, plus la mode responsable sera mise en avant donc c'est parfait pour nous", conclut Charlotte Hebert.