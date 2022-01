À Rouen, le bar "Le Shadow" sauvé par la mobilisation des clients

C'est grâce à la mobilisation des clients que Jean Guarnieri a pu sauver son bar "Le Shadow" rue Percière à Rouen. Menacé de liquidation judiciaire, il passait devant le tribunal de commerce de Rouen ce mardi 25 janvier et a pu rembourser ses dettes.

Des clients à la rescousse de leur bar à Rouen ! C'est l'histoire du Shadow, bar emblématique de la rue Percière. Il est tenu depuis près de 20 ans par le même patron, Jean Guarnieri. A cause d'une mauvaise gestion, l'établissement était en redressement judiciaire et il devait passer en liquidation judiciaire ce 25 janvier.

Un appel à une "Liquid party"

Un mois avant son passage devant le tribunal de commerce, il lance sur facebook une "liquid party", un appel à venir consommer pour sauver le bar, et la mobilisation est d'une ampleur inespérée. Les clients, il n'y avait plus que vers eux que Jean pouvait se tourner.

Un sauvetage à coups de pintes et de convivialité

Depuis des années, il respectait son plan pour éponger les dettes mais, depuis 3 ans, les ennuis s'accumulaient : 3 mois de fermeture pour des problèmes dans l'immeuble puis les manifestations de gilets jaunes, la crise sanitaire, etc. Résultat, 7000 euros qui manquent toujours. Pour le patron du Shadow, pas question de demander à la famille ou aux amis, alors c'est vers ses clients qu'il se tourne et les habitués, attachés au bar, se montrent bien plus nombreux qu'espéré. En un mois, Jean Guarnieri a rassemblé la somme nécessaire pour sauver le bar.