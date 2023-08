A Rouen, les fruits et légumes d'été, victimes de l'inflation et du mauvais temps

Ils ont beaucoup de mal à se vendre. Sur les étals des marchés, les fruits et légumes d'été sont boudés par les consommateurs . Après un mois de juillet très pluvieux et un mois d'août où les températures ont toujours du mal à dépasser les 25 degrés, les melons, les tomates ou encore les courgettes ne sont plus les stars du marché de la Grand Mare à Rouen.

"En ce moment, on a des gens qui nous prennent des légumes pour faire de la soupe et je vous avoue que c'est assez rare au mois d'août, s'étonne Philippine Madeleine, qui travaille pour "Le panier de la ferme" qui produit des fruits et des légumes à Saint Denis le Thiboult en Seine-Maritime. D'habitude c'est salade de tomates, salade de concombres et là c'est vrai qu'on a plus de mal à les vendre."

Ce constat est aussi partagé par Justine Agnès, elle aussi productrice de fruits et légumes près de Jumièges :" Quand il fait beau, on vend plus de fruits, les gens ont davantage envie d'acheter. Là, on a pas envie de manger des crudités, il ne fait pas assez chaud pour manger des salades de tomates, de concombres. On a du mal à se croire au mois d'août donc on a des trucs qu'on ne vend pas."

"Il y a vraiment un manque d'argent"

Aux conséquences de ce mauvais temps s'ajoute aussi l'inflation note Justine Agnès : "On vend moins de volume, on vend par petite quantité, les gens n'achètent plus par kilogrammes mais beaucoup par livre."

"Ils n'achètent pas le produit, ils achètent l'ardoise, constate également Damien, primeur depuis maintenant 6 ans. Ils font le tour entier du marché, et ils achètent en fonction du prix. Ils n'achètent pas parce que c'est beau ou que c'est bon, ils achètent parce que c'est pas cher. Il y a vraiment un manque d'argent."

Des prix bradés

Des légumes de saisons qui se vendent moins bien, c'est du stock qui reste sur les bras des commerçants, alors certains bradent leur prix. "Là tout de suite j'étais à deux melons pour 5 euros, là je vais en rajouter un pour le même prix, raconte Mahmed Ben Moussa, qui gère un stand de fruits et légumes sur le marché de la Grand Mare*. Même si il faut vendre à perte, on vend à perte.*"

Ce manque a gagné est donc important pour de nombreux commerçants du marché de la place Saint Mare à Rouen. Certains estiment que leur chiffre d'affaire à baisser de 30% par rapport au mois de juillet l'année dernière.