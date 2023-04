A Rouen, restaurateurs et hôteliers cherchent leur saisonniers lors d'un job dating

Lundi 3 avril, ils étaient un peu plus de 200 visiteurs à se rendre au SO, la discothèque de Rouen... Mais pas pour y faire la fête : la région Normandie et les membres de l'hôtellerie-restauration (Greta, UMIH et l'IFA Marcel Sauvage) organisait un job dating.

Un secteur qui recrute

"Auparavant, avant le Covid, on avait déjà un marché de l'emploi qui était rouge, maintenant il est totalement noir. On a carrément des établissements qui n'ouvrent pas parce qu'ils n'ont pas le service", constate Nicolas Lamotte, vice-président de l'UMIH76 et dirigeant associé du groupe SILAM.

Un constat avec lequel il doit composer au quotidien, puisqu'il a lui-même une quinzaine de postes vacants à pourvoir, sans compter sur la quarantaine de postes de saisonniers, en renfort sur la saison estivale.

Et il n'est pas le seul dans le secteur de l'hôtellerie-restauration a avoir des problèmes de recrutement. Vingt-cinq employeurs et formateurs ont fait le déplacement pour ce job dating, avec au total environ 150 postes, stages ou formations proposés.

Un manque d'attractivité

Pour Nicolas Lamotte, cette désertion est surtout due à un manque d'attractivité du secteur : "le salaire, c'est important. Tout le monde a besoin d'argent pour vivre. Mais il n'y a pas que le salaire, il y a aussi l'ambiance au travail, venir avec l'envie de travailler... Et malheureusement, aujourd'hui, le salaire est l'unique moteur", déplore-t-il.

Alors pour faire palper "la réalité du métier" et pour la deuxième année, la région Normandie et le secteur de l'hôtellerie restauration organisent ce job dating... un peu particulier, puisqu'il propose différents ateliers. Dresser une table de restaurant, découvrir des nouvelles épices ou encore faire un cocktails... les candidats volontaires ont pu s'y essayer.

Lors de ce job dating consacré à l'hôtellerie-restauration des ateliers ludiques étaient proposés comme la confection de cocktails sans alcool © Radio France - Agathe Legrand

Un moyen aussi pour les recruteurs et les formateurs, comme Julien Esnole, professeur de mixologie, de tester la volonté des candidats. "Cela permet de marquer l'esprit de la personne qui vient essayer", ajoute-t-il en secouant son shaker.

Une formule qui plaît, visiblement, puisque si l'année dernière, selon Séverine Vereecque, travaillant au Greta, la journée de job dating s'était soldée par une quinzaine d'emplois et une vingtaine d'entrée en formation.