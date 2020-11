A Rouen, un loto des livres, pour survivre à la crise

Dans sa librairie, Mickaël Féron a mis en place chaque samedi un loto. Une grille, six chiffres choisis, six livres au hasard gagnés !

Devant sa librairie de livres d'occasion "Le rêve dans l'escalier", rue Cauchoise dans le centre-ville de Rouen, Mickaël Féron anime le quartier. Une petite table posée devant la boutique, officiellement fermée. Des chiffres, de un à cinquante, accrochés dans la vitrine et, derrière, cachés, des livres.

Les clients viennent remplir une grille de six chiffres, donnent dix euros, et remportent les six livres cachés derrière les chiffres. "C'est un vrai loto, sauf qu'ici tout le monde gagne !" s'enthousiasme le libraire. Et devant la boutique, de nombreux clients viennent jouer, plus ou moins habitués des lieux. "Je ne suis pas un grand lecteur, avoue Henri, pharmacien, venu pour l'occasion. Mais c'est surtout pour aider nos amis commerçants." Pour cette autre cliente, il ne peut pas y avoir de mauvaises surprises dans ce qu'elle va gagner : "Ceux que je n'aime pas, je les mettrai dans une boîte à livres, et ceux que j'aime, je les lirai !"

Les six livres sont emballés dans un papier de boucher, spécialement réalisé pour l'occasion au nom de la librairie. Comme une surprise à garder jusqu'à chez soi.

"Pour pouvoir être là pour les Fêtes, ou après."

"Certains mettent en place du click and collect, explique Mickaël Féron. Mais moi j'ai trop de références, je ne peux pas le faire, alors autant faire ça ! J'ai mille idées à la minute, donc certains finissent par aboutir. Là, je voulais garder le lien avec les clients, mais en restant dans la légalité. Donc un loto, c'est super."

La mécanique est bien rodée, les clients défilent, et l'opération durera jusqu'à la fin du confinement. "On fait ça tous les samedis de 10h à 14h. Le confinement doit se terminer dans quinze jours, mais bon. On verra où on en sera à ce moment-là. Nous, ce qu'on veut, c'est innover pour pouvoir toujours être là, aux Fêtes, ou après les Fêtes."