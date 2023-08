À Roye, dans la Somme, la patinoire laisse place à un dojo et un gymnase

Salima Tiddari, première adjointe, et Freddy Cantrel, adjoint aux sports.

Depuis mercredi 2 août au soir, la patinoire de l'Arobase à Roye est complètement démontée. Après une reprise en régie par la municipalité, c'est un dojo pour la pratique du judo, un espace pour la pratique de la boxe et à un gymnase qui seront désormais installés.

ⓘ Publicité

"Là, il reste la dalle sur laquelle était posée la patinoire“, glisse Freddy Cantrel lorsque l’on entre dans les 800m2 de l’ancienne patinoire de l’Arobase. L’adjoint aux sports ne cache pas son émotion : “honnêtement, quand vous voyez l'équipement de hockey dans le camion, vous avez un petit pincement au cœur”. Mais il assure que le maintien de cette patinoire ouverte “n’est pas concevable”.

Freddy Cantrel se souvient d’avoir vu la patinoire de Roye éclairée pour seulement deux patineurs. Une aberration qui est devenue flagrante avec la flambée des prix de l’énergie. La municipalité a alors eu peur d’une explosion des prix des entrées. Elle a donc décidé de reprendre en régie le complexe sportif. “Nous notre rôle, c'est préserver l'activité sportive au sein de la ville et, finalement, de protéger nos habitants d'une montée des prix complètement incontrôlée”, explique Salima Tiddari, la première adjointe.

La patinoire laisse bientôt place à un espace partagé entre la pratique du judo, de la boxe et d'un gymnase. © Radio France - Lison Bourgeois

La patinoire laisse place à un dojo et un gymnase

Un immense chantier avait donc été annoncé durant les vœux de nouvelle année de la maire, Delphine Delannoy. La patinoire laissera place, prochainement, à un dojo pour la pratique du judo, un espace de boxe et un gymnase. Freddy Cantrel, adjoint aux sports, précise l’organisation de ce nouvel aménagement : “un tiers de la salle sera consacré au judo et à la boxe. Il y aura une séparation entre les deux espaces. Et les deux autres tiers seront consacrés à un gymnase”.

Côté piscine, il n’y aura pas de gros changement, mais les horaires pourraient évoluer en fonction de la fréquentation. © Radio France - Lison Bourgeois

Pas beaucoup de changements pour la piscine

Côté piscine, il n’y aura pas de gros changement, mais les horaires pourraient évoluer en fonction de la fréquentation. “Il y aura un bilan qui va être fait d’abord à trois mois, puis à six mois. Cela nous permettra d'adapter en fonction de la réalité d'utilisation et la réalité des fréquentations aux animations”, anticipe déjà Salima Tiddari, la première adjointe. Les travaux, qui devraient coûter entre 700 000 et 800 000 euros, doivent commencer à la fin du mois de septembre. Si les tarifs d’entrée à la piscine peuvent être amenés à évoluer, l’objectif économique pour l’équipe municipale est de rester à l’équilibre.