A Sacierges-Saint-Martin (Indre) certains habitants vivent sans Internet ni téléphone fixe depuis un mois

André, un habitant, tient le câble coupé qui cause l'absence de téléphone fixe et d'internet à Sacierges-Saint-Martin.

A l'heure de faire sa déclaration d'impôts et autres démarches administratives en ligne, certains habitants de l'Indre sont empêchés. A Sacierges-Saint-Martin (Indre), au sud du parc régional de la Brenne, plusieurs personnes sont coupées du monde : ni Internet, ni téléphone fixe. Tout a commencé lorsque l'entreprise chargée d'installer la fibre dans le village "a endommagé malencontreusement le réseau historique déployé en souterrain", explique Orange.

Dans cette commune de 300 âmes, peu de services publics, alors le lien avec l'extérieur est primordial. Cette absence de moyens de communication dure depuis trop longtemps pour André : "Depuis le 17 mars et le délai de réparation qui nous est donné par Orange c'est le 17 mai. Aujourd'hui, avec les moyens techniques dont on dispose, c'est inadmissible".

ⓘ Publicité

Des conséquences diverses

Plusieurs administrés sont venus se plaindre auprès du maire de la commune, Thierry Bernard. Mais lui aussi se sent impuissant : "Ce n'est pas nous qui pouvons réparer et on n'a pas de réponse. C'est très embêtant parce que parfois, les gens pensent qu'on ne fait rien". L'édile de la commune a contacté l'association des maires du département pour tenter de faire bouger les choses.

Et les conséquences sont nombreuses. Par exemple, Lee, ne peut pas assurer normalement son travail d'agent immobilier : "Pour envoyer des mails, je suis obligé d'aller jusqu'à Chaillac. C'est à une quinzaine de minutes de trajet. Je mets une bonne heure pour faire un boulot de dix minutes. En plus je ne peux pas répondre à mes clients, je vais commencer à perdre de l'argent."

La situation est également critique pour les personnes seules. Ce jour-là, Mireille amène les courses à son père Claude, âgé de 75 ans, et elle est préoccupée : "Quand on a des problèmes de santé ou autre, c'est inquiétant. Ne pas avoir ses proches au téléphone". Alors, Claude s'est procuré un téléphone portable, mais là non plus ce n'est pas l'idéal. Le réseau ne fonctionne qu'au fond du jardin. Heureusement, le téléphone marche chez les voisins, qui n'hésitent pas à rendre service.

Gisèle, bientôt 80 ans, doit aller chez son fils pour téléphoner

Deux maisons plus loin, c'est la même chose pour Gisèle. Cette ancienne agricultrice approche 80 ans. Pour elle pas de téléphone non plus : "On peut rien faire. Si je veux téléphoner, il faut que j'aille chez mon fils, comme par exemple pour appeler l'infirmier pour une prise de sang". Gisèle regrette aussi de ne pas pouvoir joindre son petit-fils et lui souhaiter son anniversaire cette semaine.

Claude, 75 ans, s'est procuré un portable, faute de ligne fixe. © Radio France - Pierre Frasiak

De son côté, l'entreprise Orange assure qu'elle "va réparer les câbles qui alimentent des abonnés de tous les opérateurs commerciaux mais préalablement, il faut que nos services opèrent une fouille". Aucune date de remise en service ne nous a été communiquée.

A Luzeret (Indre), les mêmes symptômes mais pas la même cause

A Luzeret, des problèmes similaires ont eu lieu ces derniers temps. Mais selon le service communication d'Orange, il ne s'agit pas de la même cause : "Il y a un défaut sur le réseau de télécommunications enterré dont l’origine est pour l’heure inconnue. […] Comme pour Sacierges-Saint-Martin, il faut mettre à jour les câbles pour réparer les abonnés. Les demandes d’intervention et les fouilles sont en cours de planification.". Ici aussi, aucune date de retour à la normale pour les habitants touchés n'est communiquée.