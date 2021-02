À Saint-Branchs, on réclame désespérément un distributeur de billets

A Saint-Branchs, on rêve d'avoir un distributeur de billets. Dans cette petite commune située à vingt kilomètres au sud de Tours, on y trouve une pharmacie, une boulangerie, un tabac mais pas de distributeurs de billets déplore Bernard, habitant de la ville depuis 4 ans : "c'est assez embêtant, ce serait bien d'avoir une tirette dans la commune".

Un petit distributeur au supermarché pour dépanner mais insuffisant

Bon, il y a bien un petit distributeur dans le supermarché G20 de la commune mais insuffisant pour satisfaire tous les Saint-Branchois. Il est d'ailleurs souvent en panne et les retraits sont limités à quarante euros rapportent les habitants de la commune. Mais c'est déjà ça pour Monique, elle habite à Saint-Branchs depuis 42 ans, et vient de retirer vingt euros au G20 : "ça dépanne, depuis qu'on a celui-là on fait avec. C'est super. Avant on allait à Cormery ou Sorigny, c'est à une dizaine de minutes de Saint-Branchs en voiture". En France, quand on a pas de distributeur dans sa commune, il faut en moyenne parcourir huit minutes trente en voiture pour en trouver un, d'après la Banque de France qui précise que 90% des Français vivent dans une commune équipée d'un DAB*.

Les commerces de la ville s'adaptent

Alors les commerces de Saint-Branchs font avec. Au tabac, on paie par carte bancaire à partir d'un euro et à la boulangerie pas de minimum de carte pour régler ses achats. La boulangerie arrange même les clients avec un système de comptes pour régler tous ses achats quotidiens en fin de mois.

J'ai environ 25% de ma population qui est âgée et donc pas forcément très mobile, pour ces personnes là je n'ai pas de solutions - Patrick Nathié, maire de Saint-Branchs.

Un local installé par la municipalité mais les banques ne viennent pas

La municipalité a tout fait pour installer un distributeur et a même créé un local de 6,20m2 pour accueillir un DAB. Pourtant, aucune banque ne veut installer un distributeur à Saint-Branchs. Le maire Patrick Nathié est désabusé : "On a démarché quatre banques en 2015 et on nous a dit qu'on ne pouvait pas installer de distributeurs ici. En 2018, on a réitéré avec 3 banques et elles nous ont dit que ce n'était pas rentable du tout". Le cash manque à Saint-Branchs confesse Patrick Nathié. "C'est un service de proximité qui manque cruellement. Nous avons des jours de marchés, nous avons des commerces ambulants et pas de distributeur. J'ai une tranche de ma population, environ 25%, qui est âgée et donc pas forcément très mobile. Pour ces personnes là je n'ai pas de solutions" conclue le maire de Saint-Branchs

Un DAB "Point Cash Village" de la Brinks ? Trop cher

La mairie de Saint-Branchs avait réfléchi à installer un distributeur de la Brinks, la société de transports de fonds, qui propos d'installer des distributeurs dans les communes dépourvues de ces appareils. Mais cela coutait trop cher pour la ville. En cause, la redevance à payer chaque mois, avoisinant les 1500 euros, pour la maintenance de l'appareil, en plus des frais d'installation et de mise en service.

Pas de DAB offert par la Brinks en Indre-et-Loire

Pour combler le manque de distributeurs dans les milieux ruraux, la Brinks proposait en novembre dernier d'équiper gratuitement cinquante DAB dans les petites communes qui en font la demande en France, prenant en charge la première année de fonctionnement et les frais d'installation. En Indre-et-Loire, les mairies de Semblançay, Parcay-Meslé et Nouans-les-Fontaines avaient candidaté, mais malheureusement, selon nos informations, elles ne remplissent pas suffisamment les critères "socio-économico-culturel" de la Brinks (nombre de distributeurs aux alentours, nombre d'habitants, attractivité économique et touristique, etc.).

*DAB = distributeur automatique de billets