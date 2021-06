A Saint-Brieuc, les commerces autorisés à ouvrir le dimanche... seront fermés

A Saint-Brieuc, la plupart des boutiques resteront fermées les quatre dimanches du mois de juin malgré les autorisations exceptionnelles d'ouverture accordées par la préfecture. "On sera mieux à la plage que dans nos commerces", glisse une commerçante indépendante du centre-ville. Un avis largement partagé. "On a fait un sondage, globalement c'est un grand non", confirme Matys Pinçon le président de l'union du commerce de Saint-Brieuc.

L'ouverture le dimanche n'apportera rien, tranche le président de l'union du commerce.

"Pour une moyenne structure, un dimanche travaillé c'est trop d'organisation. Cela veut dire payer double les salariés, donner des jours de récupération. Quant aux petites structures qui n'ont pas de personnel, elles peuvent déjà ouvrir le dimanche si elles le souhaitent. Et puis on ne peut pas être ouvert sept jours sur sept".

A Langueux, la galerie fermée

En faisant un rapide tour des commerces de la galerie marchande de Langueux en périphérie de Saint-Brieuc, on s'aperçoit très vite que la plupart des commerçants ne sont pas plus enthousiastes à l'idée d'ouvrir le dimanche. Le directeur de la galerie vient d'ailleurs de trancher : les 45 boutiques resteront fermées tous les dimanches de juin. "Les Briochins ne sont pas habitués à voir les commerces ouverts les dimanches", justifie Stéphane Manach. L'hypermarché de la galerie a également fait le choix de ne pas ouvrir.