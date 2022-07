À Saint-Cyr-les-Vignes, la ferme des Délices rouvre les portes de sa boutique

Le travail reprend à la ferme des Délices Foréziens. Alors que les 400 tonnes de fourrages terminent de se consumer, après l'important incendie du hangar principal, dimanche 17 juillet, Julie Giraud s'affaire à servir une glace à l'italienne. Les clients se pressent dans la petite boutique, glacière à la main. Pour beaucoup d'entre eux, il était important de venir soutenir l'entreprise et ses employés.

Nathalie a l'habitude d'acheter ses glaces à la ferme des Délices. Cette fois, elle a décidé d'acheter dix bacs. "Cela doit être très dur pour la famille Giraud, alors je prends plus de stock que d'habitude, c'est ma façon de les aider."

Nathalie est venue acheter une dizaine de pots de glace. "C'est notre façon de les soutenir. C'est vraiment triste de voir que tout est parti en fumée, on pense beaucoup à eux." - Clémentine Prouteau

Camille, infirmière à l'hôpital de jour de Feurs, n'était jamais venue à la ferme auparavant, mais elle a décidé de se déplacer avec un groupe de patients, "par solidarité". "C'est important pour moi de venir les aider, à mon échelle." Elle a aussi participé à la cagnotte Leetchi, lancée par un habitant d'Andrézieux-Bouthéon. Le petit groupe s'installe sur la terrasse de la ferme, pots et cornets à la main.

Une solidarité qui touche beaucoup Julie Giraud, chargée de la fabrication des glaces. "On est surpris, on ne s'attendait pas à autant de soutien, souffle la responsable, les larmes aux yeux. Ca nous donne le courage d'avancer et de se battre."

Un lait impropre à la consommation

Si la confection des glaces ne s'est jamais arrêtée, le local n'ayant pas été touché par l'incendie, le GAEC des Délices ne peut plus produire de lait. "Lors de l'incendie, nos vaches ont respiré les fumées. Certaines vaches blessées sont aussi sous-antibiotiques. C'est impossible de consommer leur lait, il est donc jeté pour le moment", explique Céline Giraud, l'une des associées du GAEC des Délices.

Pour ses glaces, la ferme utilise pour l'instant le lait et la crème du GAEC de la Brévène, à Meys, dans le Rhône. "Dès qu'on aura le matériel nécessaire pour la traite et l'écrémage, on utilisera à nouveau notre lait, comme avant", indique Julie Giraud. Il faut aussi que l'entreprise trouve une solution pour regrouper son troupeau, 150 vaches secourues de l'incendie, et maintenant réparties dans une dizaine d'exploitations. Si aucune solution n'est trouvée, la ferme des Délices devra attendre la reconstruction de son hangar. Elle pourrait prendre plus de deux ans.