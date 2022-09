À Saint-Denis-de-Gastines la pharmacie devrait bientôt fermer, faute de repreneur

La place des Tilleuls à Saint-Denis-de-Gastines va sans doute perdre une petite partie d'elle à la fin de ce mois de septembre. La pharmacie de Paulette Lesoif, installée en 1987 dans le village, devrait selon toute vraisemblance fermer ses portes dans quelques semaines. Après 35 ans au service des autres, la pharmacienne va prendre, à 68 ans, une retraite bien méritée.

Toujours moins de proximité

Mais cette fin de vie professionnelle a un goût amer pour Paulette Lesoif : "Quand je vois passer certains clients ces derniers temps, je me demande comment certains vont faire, ceux qui n'ont pas de voiture. La vie va être transformer pour eux, parce qu'ils n'auront plus de proximité." Pourtant la pharmacienne a tout tenté pour faire venir un jeune pharmacien qui pourrait reprendre l'officine : laisser des annonces dans les facs, sur les sites spécialisés... "On ne m'appelle même pas pour me dire qu'on veut discuter, qu'on est intéressé", détaille la pharmacienne qui est pourtant prête à céder son affaire, pour un euro symbolique.

Paulette Lesoif estime pourtant que le lieu est idéal pour un jeune pharmacien : "On connait parfaitement les personnes, il y a tout un suivi, une confiance mutuelle qui s'instaure. Quand je vais arrêter, je vais certes mettre le panneau de fermeture définitive, parce que c'est obligatoire, mais aussi un mot, pour remercier tous les gens de leur fidélité." Malgré l'émotion dans la voix et le pincement au cœur, la future jeune retraitée a hâte de pouvoir avoir du temps à elle, pour se consacrer à ses petits enfants et à sa collection de timbres.

Plus d'une pharmacie par an ferme en Mayenne

La probable fermeture définitive de la pharmacie de Saint-Denis-sur-Gastines est un énième exemple des difficultés à faire venir des professionnels de santé dans le département. Selon la chambre syndicale des pharmaciens en Mayenne, le nombre d'officines est passé de 116 au début des années 2000 à 85 aujourd'hui. Le département connait également des difficultés de recrutement. Toujours selon la chambre syndicale, il manquerait aujourd'hui 30 médecins et 30 préparateurs en pharmacie pour que les officines puissent tourner correctement.