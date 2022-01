A Saint-Denis, des salariés d'enseignes de bricolage se mobilisent pour obtenir un meilleur salaire

Face à la hausse du prix de l'énergie, à l'impact de la crise sanitaire, les salaires ne suivent pas d'après plusieurs syndicats. La CGT, FO, FSU et Solidaires appellent donc à manifester le 27 janvier, notamment à Paris. La branche commerces et services de la CGT s'est elle déjà mobilisée le 25 janvier avec des salariés de magasins de bricolage.

Ils étaient une soixantaine devant Leroy Merlin à Saint-Denis, il y avait des vendeurs de cette enseigne mais aussi de Castorama, Brico Dépôt, Lapeyre, venus de toute la France. Ils étaient tous présents pour réclamer une meilleure revalorisation des salaires.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Depuis 20 ans, Amandine Riboulon travaille au rayon quincaillerie de Leroy Merlin à Saint-Etienne et aujourd'hui, elle est tout juste au-dessus du SMIC. Ce salaire ne suffit pas face à la flambée des prix. "Je suis à 40 kilomètres de mon lieu de travail, je suis en pleine campagne et je n'ai pas de moyens de transport en commun. Je prends donc ma voiture et aujourd'hui, le prix de l'essence me fait mal, fait mal à mon budget", décrit cette conseillère de vente.

Il faudrait que les patrons soient là pour nous

Son patron et ceux des autres enseignes proposent une augmentation de deux euros et c'est indécent pour Rodolphe, du magasin Castorama à Gonesse dans le Val-d'Oise. "Je ne me suis jamais arrêté de travailler pendant la crise sanitaire, j'ai été le premier à demander à travailler pour aider les gens au quotidien. On se dit que ce n'est que de la peinture ou des toilettes mais quand vous avez une fuite d'eau et que nous, on les renseigne, et bien cela fait partie du quotidien. On est là pour le client, il faudrait que les patrons soient là pour nous", explique-t-il.

Sur l'argent que les patrons récupèrent, il y a de la sueur de pauvre

Cette crise sanitaire permet à Leroy Merlin de réaliser 800 millions d'euros de bénéfices en 2021. Julien Gourguechon qui travaille pour cette enseigne à Amiens attend donc plus. Ce délégué CGT réclame un salaire brut à 2.000 euros. "On a vraiment l'impression que c'est purement et simplement du vol. Sur l'argent que les patrons récupèrent, il y a de la sueur de pauvre parce que c'est nous qui leur permettons de le gagner mais cet argent-là, ils ne veulent pas le partager", estime ce vendeur.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

A Paris, la manifestation prévue le 27 janvier partira de la place de la Bastille à 13h30 en direction de Bercy, après un meeting-concert à partir de midi.