À Saint-Denis, distribution gratuite de fournitures scolaires à la veille de la rentrée

À Saint-Denis, plus de 200 familles ont pu bénéficier, ce mercredi, d'une distribution gratuite de fournitures scolaires. L'opération a été organisée par l'association Les Enfants de Saint-Denis avec l'Agence du don en nature.

Cahiers, cartables, trousses, stylos, classeurs... toutes les fournitures sont présentées sur des tables installées devant les locaux de l'association _Les Enfants de Saint-Deni_s dans la cité Paul Langevin. C'est elle qui a organisé cette distribution gratuite destinée à plus de 230 familles de toute la ville.

"Le profil qui revient souvent, c'est la famille monoparentale, beaucoup de mamans qui élèvent seules plusieurs enfants surtout", explique Mostafa Jhaidi, président de l'association. La crise sanitaire a aggravé aussi la situation financière de nombreux foyers, rappelle-t-il. "Ce sont des familles qui n'arrivent plus à payer le loyer ou l'assurance de la voiture déjà, alors les fournitures, c'est compliqué aussi".

Face à ce constat, Mostafa Jhaidi a décidé de contacter l'Agence du don en nature qui vient en aide aux plus démunis. Elle redistribue à des associations divers produits, notamment des fournitures scolaires, qui lui sont remises par des grandes enseignes. "Il s'agit par exemple d'invendus, de retours ou de produits déstockés", explique Josette Piquet, l'une des ambassadrices de l'Agence. "Ça permet aux enfants de bénéficier de produits neufs comme leurs petits camarades et donc qu'il n'y ait pas de différence avec eux et qu'ils ne se sentent pas discriminés".

Melissa, elle, a déjà acheté quelques fournitures pour son fils de 8 ans, qui entre en CE2 cette année, mais elle n'a pas pu bouclé tous les achats, faute d'argent. Alors elle est venue récupérer une trousse, un taille-crayon, quelques cahiers mais surtout un cartable pour remplacer, celui bien usé de son garçon.

"Je suis maman célibataire avec deux enfants que j'élève seule, je ne travaille pas, donc parfois c'est compliqué financièrement", nous explique-t-elle. Et ce malgré l'allocation de rentrée scolaire qu'elle a touché en août pour son fils, 370 euros : "parce qu'honnêtement une fois qu'on a acheté les vêtements et les baskets pour le sport à l'école, ce n'est pas assez"

La mère de famille assure utiliser l'allocation uniquement pour l'achat des fournitures scolaires. "Quand on entend certains faire des réflexions et dire qu'on utilise l'argent pour autre chose, c'est vexant", confie-t-elle. Mostafa Jhaidi confirme : l'allocation de rentrée scolaire qui serait utilisée pour acheter des écrans plats, c'est un gros cliché selon lui. "Des gens qui profitent du système, il doit y en avoir, mais il faut venir voir dans ce quartier, ces familles-là. Je les côtoie au quotidien, je vais chez elles et je peux vous assurez que personne n'a un écran plat".

En une journée, l'association a distribué des fournitures scolaires à plus de 230 familles à la veille de la rentrée scolaire.