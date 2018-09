Une façon plus connectée de consommer. Le Gérant du Magasin revendique cette innovation qui permet de faciliter la vie de ses clients

Saint-Étienne, France

Moins de perte de temps, moins de dépenses superflues et une petite économie au passage.

Un système assez simple © Radio France - Yves Renaud

Pour commencer juste deux mots d'explication du concept de Drive Piéton

On commande sur internet, on a 16 à 17 000 références à disposition comme dans un hypermarché. Si on commande avant minuit, le magasin est livré à 10 h, vous passez dans la journée , vous prenez votre sac et vous repartez . David MATTEL le gérant de la franchise Carrefour City

Six mois d’existence effectivement pour cette formule qui séduit de plus en plus de consommateurs, mais qui n'empêche pas les clients habituels de faire leurs courses dans les rayons.

Il n y a pas eu de cannibalisme envers la consommation classique et les achats dans les rayons . C'est juste un service de plus. David MATTEL le gérant de la franchise Carrefour City

Les consommateurs eux en redemandent, Magali fait partie des clients habituels du Drive Piéton et elle adore ce système.

En cinq minutes la commande est faite alors que je passait facilement une heure et demi dans les magasins auparavant et de la même façon, le retrait des achats est très rapide . Magali une cliente

Moins de files d'attentes grâce à ce système de Drive Piéton © Radio France - Yves Renaud

David MATTEL, en défend le principe au nom d’un rôle social de son magasin dans le quartier

6 mois après le lancement tous les clients ne connaissent pas encore le Drive Piéton. Jean Pierre qui habite à deux pas en entendant la conversation avec Magali découvre le système et se dit pourquoi pas moi.

Je peux être tenté dans la mesure ou j ai des achats très récurrents ici . C'est marrant , on parle de drive mais on vient pas en voiture mais à pied. L'idée, c'est peut et un jour d'en faire un vrai Drive. Jean Pierre, Client du Magasin

Le système marche très bien dans le quartier de Métare avec la proximité de l'IUT, de l’école des Mines et de l'école de Commerce. La majorité des clients non étudiants sont plutôt des trentenaires. Pour la population plus âgée, le magasin propose aussi des livraisons à domicile.