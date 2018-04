Saint-Étienne, France

C'est l'une des pistes développées par les groupes de grande distribution pour conquérir de nouveaux clients dans les centre-villes : le drive piéton. Leclerc, Intermarché, et désormais Carrefour proposent ce service. Le groupe dirigé par le Stéphanois Alexandre Bompard a lancé cette nouvelle offre début avril dans deux magasins Carrefour City de Saint-Étienne : rue Gérentet et à la Métare.

15.000 références disponibles, comme en hypermarché

David Mattel, le responsable du magasin Carrefour City de la Métare, est enthousiasmé par ce nouveau service. C'est selon lui une évolution majeure pour les petits magasins du groupe. "Dans nos magasins, nous proposons environ 6.000 articles. Mais les clients qui achètent au drive piéton ont accès à 15.000 produits, c'est-à-dire la même offre que celle proposée dans les hypermarchés". David Mattel précise que les produits vendus sur le drive piéton de Carrefour sont d'ailleurs vendus au prix affiché dans les hypermarchés du groupe. Et que les mêmes promotions sont disponibles. "Une de mes clientes, une jeune maman, est venue trois fois en cinq jours pour acheter des couches en promotion qu'elle n'aurait pas trouvées en temps normal dans mon magasin".

Les produits disponibles au drive piéton sont stockés à Saint-Quentin-Fallavier (Isère), au sein d'une vaste plateforme logistique de Carrefour. Les commandes passées chaque jour avant midi sur le site internet de l'enseigne sont préparées sur place et livrées le lendemain entre 8h et 10h dans les différents points de retrait. "Le client du drive piéton peut venir récupérer sa commande à l'heure qu'il souhaite", poursuit David Mattel. Il explique qu'en une semaine de fonctionnement, il a eu des commandes tous les jours au Carrefour City de la Métare : "zéro le premier, puis cinq dès le deuxième, et depuis, six, sept à chaque fois". Dans son magasin, les clients n'ont pas tous entendu parler du nouveau service.

Faire revenir les allergiques aux grandes surfaces

Deux retraitées qui font régulièrement leurs courses ici confient ne pas être certaines d'y recourir, parce qu'elles aiment bien venir en magasin et arpenter les rayons. En revanche, Hugo, étudiant à l'institut d'ingénieurs situé à quelques centaines de mètres, est intéressé : "c'est du temps de gagné, et puis ça évite de passer des heures dans les grandes surfaces à chercher des produits qu'on ne trouve pas". Le jeune homme admet détester faire ses courses : "je me perds chaque fois dans les rayons, c'est horrible". Avec des services comme le drive piéton, Carrefour espère attirer précisément le public qui fuit les grandes surfaces... plus de 50 ans après avoir ouvert le premier hypermarché en France.