A Saint-Etienne, les auxiliaires de vie scolaire mobilisés pour obtenir de meilleures conditions de travail

Saint-Étienne, France

Les AESH (Accompagnateurs d'élèves en situations de handicap) tirent la sonnette d'alarme. Ce jeudi 19 décembre, une trentaine d'entre eux se sont rassemblés devant l'Inspection Académique de la Loire à Saint-Etienne pour obtenir de meilleures conditions de travail.

Réduction du temps de travail et meilleure rémunération

Taline est en CDD depuis 3 ans à Andrézieux, avec 682 euros par mois de salaire, elle ne s'en sort plus. _"_On vit en dessous du seuil de pauvreté. Moi je fais 25h par semaine, je travaille tous les jours et je ne peux pas compléter. C'est compliqué de joindre les deux bouts".

Les AESH demande la réduction du temps de travail à 20 heures par semaine (comme les AESH du Rhône) contre 25h actuellement ou l'augmentation de la rémunération à 741,74 euros par mois contre 682 euros actuellement. Ils souhaitent également la prise en compte des heures supplémentaires (sorties scolaires et réunions).

"On se forme tout seul"

"On se sent seul. En 6 ans je n'ai pas eu de formations alors que les handicaps et les troubles des enfants évoluent. explique Nassera AESH à Saint-Etienne. "Je vais sur internet et je cherche c'est du bricolage." ajoute-t-elle. Les AESH dénoncent le manque cruel de formations notamment sur la question des troubles du comportement sévères.

Entendus par l'Inspection Académique sur leurs revendications, les AESH pourront passer de 25 à 24 heures à la rentrée 2019. Les heures supplémentaires notamment sur les sorties scolaires seront prises en compte. Pour le reste, l'Inspection étudie pour l'instant des propositions salariales.