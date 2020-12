A Saint-Étienne, les livreurs de repas à emporter en grève pour la première fois contre les plateformes

Sacs à dos fluos et vélos à terre : une centaine de livreurs vient de se mettre en grève, ce dimanche soir à Saint-Étienne dans la Loire, pour protester contre leur traitement par les grandes plateformes type Deliverro, Just Eat ou Uber Eats. Une cinquantaine d'entre eux a bloqué les accès à six grandes chaînes de fast-food de la ville, afin de rallier les non-grévistes à la cause.

Des échanges parfois tendus à la porte des fast-foods

Les blocages des commandes à emporter se sont fait à la porte des chaînes de fast-food de Saint-Étienne : chaînes MacDo, KFC, O'Tacos, Burger King et centre commercial Steel. "Les petits restaurants ne sont pas visés" assure un livreur gréviste. Ce dimanche soir, les commandes se sont donc accumulées sur le comptoir des fast-foods :

Les groupes de grévistes ont tenté d'entamer la discussion avec les livreurs venus récupérer les commandes, pour les convaincre de rejoindre le mouvement. Parfois, les échanges sont tendus : "J'ai des enfants en bas âge et je dois les nourrir", s'exclame par exemple un livreur non gréviste empêché de valider sa livraison. Il repart sous les huées. Mais d'autres sont plus enclins à discuter : "par solidarité, je vais arrêter les commandes après celle-ci, explique un non-gréviste. Je viens de commencer à faire coursier, alors je gagne bien ma vie, mais je comprends leur colère."

Une mobilisation inédite à Saint-Etienne

C'est la première fois qu'une telle grève a lieu dans la ville. Il faut dire que les conditions de travail se sont encore plus dégradées cette année. D'après un livreur, "les salaires ont baissé de 40% depuis le premier confinement. Ce qu'on faisait en 8h, il faut maintenant 15h pour avoir le même chiffre d'affaires. Tout le monde en a ras-le-bol".

On livre des restaurants dont on ne peut même pas se payer le menu, c'est de plus en plus insupportable à vivre.

Et cela, sans compter l'extrême précarité de ces travailleurs "auto-entrepreneurs", à la merci de la moindre décision des plateformes : "En un an, on a changé trois fois de contrat. On est passé de 1 euros 60 le kilomètre à 90 centimes. Et si on tombe malade, on n'est pas pris en charge. On n'a pas le droit au chômage, on doit payer notre mutuelle, on ne cotise pas pour notre retraite. C'est de l'esclavage moderne."

Les deux confinements ont encore aggravé la fragilité de ces travailleurs. Ils ont été beaucoup plus contrôlés par la police, et certains se sont même vus assignés au tribunal pour défaut d'"attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises". "On n'a pas les moyens de se payer des formations pour avoir l'attestation, et d'y passer 160 heures ! tacle Jérémy. On n'est pas reconnus alors qu'on veut tout simplement travailler."

Salaires en baisse, aucune couverture sociale : le ras-le-bol d'un livreur stéphanois gréviste Copier

Selon les livreurs, les grandes plateformes ont également recruté davantage de livreurs pendant le confinement. Même si la livraison de repas à emporter est en hausse, cela revient à faire baisser le nombre de commandes que les livreurs peuvent assurer, et donc leur salaire final. Les grévistes demandent donc de maîtriser ces recrutements, et d'assurer à tous un salaire minimum. La plupart se disent prêts à continuer la grève les dimanches soirs à Saint-Étienne, si les plateformes font la sourde oreille.