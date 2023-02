Saint-Georges-Montcocq : les clients invités à payer la baguette plus chère par solidarité avec leur boulanger

Pour amortir la facture d'électricité qui a plus que doublé, la boulangerie de Saint-Georges-Montcocq propose désormais deux tarifs pour sa baguette. Le tarif solidaire, qui lui permettrait de rentrer dans ses frais, est d'1€80, indique un panneau sur le comptoir. C'est aux clients de choisir.

Dans la file d'attente, Claudine explique être prête à mettre la main au portefeuille "pour aider ses boulangers très accueillants, il faut être solidaire pour maintenir les commerces". Elle craint surtout pour l'avenir de la boulangerie.

C'est d'ailleurs la première réaction qu'ont la plupart des clients. "On ne peut pas se passer de boulangers. D'autant qu'il y a déjà plusieurs boutiques qui ont fermé dans le coin". "Moi je ne peux pas me passer de pain, quel que soit le prix, renchérit Albert. J'ai déjà l'habitude de laisser quelques centimes en plus"

Entre difficultés financières et défense du commerce local

Dans la file, beaucoup se disent prêts à faire un geste de solidarité mais de manière ponctuelle**.** "De temps en temps, oui, on peut payer 1€80 et comme ils font des promos à 4 pour le prix de 3, il faut renvoyer l'ascenseur", commente Jean-Luc. "Je veux bien être solidaire mais pas de manière systématique, dit aussi Denis*. Ce n'est pas toujours aux mêmes de payer et c'est à nos dirigeants de faire autrement pour que cela n'arrive pas".

C'est surtout l'ampleur de l'augmentation qui fait réagir. "Un petit geste, oui là, le prix d'une demi-baguette, cela fait beaucoup, lance Anne. Je compatis mais nos retraites n'augmentent pas." Quant au boulanger, il n'a pas souhaité commenter sa décision, indiquant "manquer en outre de personnel et donc de temps".