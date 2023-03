À Saint-Germain-le-Fouilloux, le bonheur est dans le blé pour les boulangers

En 2022, près de 2.527 boulangeries ont fermé en France, dont 874 pour des raisons économiques. Des chiffres donnés par le cabinet d'étude Altares spécialisé dans les statistiques d'entreprises. Ce cabinet précise aussi que la profession a du mal à se rajeunir.

Entre 5 et 10% des boulangers ont la trentaine. Les conditions de travail difficiles peuvent freiner les envies. À Saint-Germain-le-Fouilloux, au nord de Laval, Ludivine et Jérémy Davoine se sont lancés en couple dans l'aventure entrepreneuriale. Une passion pour cette femme de 30 ans et son conjoint de 34 ans mais une passion prenante. Ils ont consentis à des sacrifices pour tenir leur boulangerie.

Le rire en thérapie

Le couple est soudé, souriant, et au service de leur client. Des heures de travail la nuit à faire le pain. Des heures au comptoir aussi mais l'enthousiasme de ces boulangers n'est pas entamé. "Depuis quinze ans, je suis avec ma femme. Si le matin on se dit qu'on va pas rigoler c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Du coup on rigole souvent. Parfois des gens nous disent "vous êtes toujours ensemble ? Et vous arrivez toujours à vous parler le soir ?" On leur répond oui bien sûr" (rires).

Ludivine admet quand même que leur vie de familles est restreinte. **"**Quand il y a un repas de famille, on est pas forcément là à midi ou à 13 h. On arrive souvent que pour le dessert. Nous avons fait aussi le choix de ne pas avoir d'enfants pour le moment. Avoir une vie personnelle, c'est assez compliqué" explique la trentenaire.

Des loisirs quand même

Installé depuis neuf ans, le couple s'accorde quelques loisirs malgré tout. Jérémy arrive à jouer au football le dimanche. "J'arrive en fin de matinée au stade après une nuit de travail. S'amuser reste possible" témoigne-t-il. Le couple aime partager ses passions malgré les difficultés du quotidien. Ludivine et Jérémy ont trouvé un apprenti cette année. Non sans peine. Le contexte économique ne motive pas franchement les plus jeunes à se lancer.