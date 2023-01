A Saint-Germain-les-Belles, payer du fioul à moindre prix, et à plusieurs, c'est possible

Depuis 2016, l'association SGLB Energie à Saint Germain les Belles fait des commandes groupées de fioul. Les adhérents de la commune et des communes alentour payent ainsi leur litre moins cher. Le nombre d'adhérents à même explosé : 130 inscrits aujourd'hui, contre 30 à sa création. Face à l'augmentation des prix de l'énergie, les consommateurs sont de plus en plus séduits.

130 adhérents à la commande groupée

C'est la deuxième année consécutive que Nicolas commande son fioul avec l'association SGLB Énergie, pour chauffer sa maison de 90 mètres carrés. Le cours du fioul fluctue, il doit donc attendre sa livraison pour savoir combien lui coutera sa commande de 500 litres. "L'année dernière, j'en avais eu pour 700 €. J'avais économisé à peu près une petite centaine d'euros. Ce n'est pas négligeable" se rappelle le père de famille.

D'autres, comme Nicolas, profitent des permanences une fois par mois pour renouveler leur commande de fioul. Sébastien, le président de l'association, réexplique aux adhérents l'intérêt de la commande groupée. "On va voir nos fournisseurs et on leur donne le nombre de commandes, ou de litres qu'on a réunis. Et comme les commandes proviennent d'une commune, ou de plusieurs communes, mais à côté les unes des autres, la livraison groupée lui coûte moins cher. La commande groupée est aussi intéressante pour lui parce que c'est une grosse quantité" présente le président de l'association.

0,10 à 0,20 € par litre d'économies

La commande groupée est aussi intéressante pour les consommateurs. Au total, la commande groupée permet de gagner 0,10 à 0,20 € par litre, ce qui représente 100 à 200 € sur 1000 litres. Le nombre d'adhérents augmente et Nicolas veut plus de choix dans les appels d'offre. "En 2023, l'objectif serait de trouver un ou deux fournisseurs supplémentaires" espère Sébastien Hoëlt

Mais les fournisseurs sont aussi impactés par l'inflation. Selon Nicolas, ils ne feraient plus autant de bénéfices avec les commandes groupées par rapport aux commandes des particuliers.