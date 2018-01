Lancement de la production industrielle, commercialisation du plastique et préparation d'un déménagement dans de plus grands locaux : Lactips aborde une année clé de son développement.

Saint-Jean-Bonnefonds, France

"Quand je suis arrivé chez Lactips, nous étions six, aujourd'hui nous sommes vingt-six", Kheirdine Mellouki est technicien recherche et développement. Il a rejoint Lactips en avril 2016. "Et ça n'est pas fini", ajoute-t-il avec le sourire car de nouveaux collègues doivent le rejoindre à Metrotech, sur Saint-Jean-Bonnefonds, où l'entreprise est installée depuis sa fondation, en 2014.

Nouvelles embauches cette année notamment en production

Une dizaine d'années après le début des travaux d'un chercheur dans son labo de l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, l'entreprise poursuit son développement. Lactips s'apprête à recruter dix nouvelles personnes pour la production et le suivi de la qualité surtout. Car ça y est, les choses se précisent : après d'ultimes tests, la production doit démarrer au printemps.

"Fin mars, nous devrions être prêts, nous aurons atteint la cadence cible", commente le directeur industriel Pierre Vendeville, devant une machine qui devrait produire 250 kilos de granulés plastique par heure. Ces dernières semaines, les équipes ont mené des tests sur des machines de plus en plus grosses.

Autant de granulés envoyés à un transformateur qui produit lui le film plastique adapté au besoin de différentes marques de détergents par exemple. Des fabricants intéressés par ce procédé permettant d'emballer des doses et dont le plastique est soluble dans l'eau froide.

Après avoir décroché différents fonds d'aide à l'innovation, Lactips a aussi pu compter sur de solides entreprises locales : Clextral, à Firminy pour les machines à extruder et SES 43 (Stephany emballage et services) à Saint-Pal-de-Mons pour la transformation en film plastique.

2019 : déménagement et l'emballage qui se mange !

Ensuite, Lactips se tournera vers l'industrie agroalimentaire. "Notre produit a la caractéristique d'être comestible. Nous allons développer ces emballages unidoses pour des entreprises qui font des préparations et pourront utiliser les différents ingrédients pré-dosés. L'emballage va se dissoudre", explique Pierre Vendeville. Moins de déchets, moins de nettoyage, respect des quantités, "pour toutes ces raisons, les industriels sont intéressés", assure le directeur industriel de Lactips qui programme cette production pour 2019. Année qui verra également l'entreprise s'installer dans de nouveaux locaux, plus adaptés à la production industrelle. Lactips a déjà commencé ses prospections dans la vallée du Gier, à la recherche de plusieurs dizaine de miliers de métres carrés.