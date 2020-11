A Saint-Jean-de-Luz, la mairie crée une attestation dérogatoire "de soutien aux commerçants"

En attendant une potentielle réouverture des commerces jugés "non-essentiels" le 1er décembre si le gouvernement donne son accord, les initiatives locales se multiplient pour aider les indépendants. A l'image de la ville de Saint-Jean-de-Luz. La mairie a créé un site internet en mai dernier, au premier déconfinement. L'objectif de saintjeandeluz.boutique : recenser tous les commerces de la ville qui compte tout de même près de deux kilomètres de rues piétonnes commerçantes. La plateforme en compte 589. Avec le reconfinement, la ville a ajouté deux nouveaux onglets pour afficher les commerces qui proposent le "clic and collect" et ceux qui livrent à domicile. Leur nombre augmente de jour en jour. A l'écriture de ces lignes, mardi 17 novembre, 73 boutiques proposaient le "clic and collect" et 53 la livraison. Le site recense également les restaurants, en précisant ceux qui font de la vente à emporter, ainsi que des producteurs locaux.

Une attestation dérogatoire de déplacement luzienne

La ville de Saint-Jean-de-Luz a aussi créé une attestation de déplacement dérogatoire qui s'intitutle "je soutiens mon commerce de proximité." Le principe : avec cette attestation, les Luziens se déplacent dans le délais (une heure) permis par le confinement pour aller retirer des commandes chez les commerçants de proximité et bénéficier d'une heure de stationnement gratuit en surface.

Une campagne de promotion humoristique et des bons d'achats

A cinq semaines de Noël, la ville lance aussi une campagne de promotion humoristique : une vidéo publiée chaque semaine sur les réseaux sociaux en détournant la publicité d'une célèbre marque d'assurance. La première vidéo fait la part belle aux boutiques de jouets et de livres. Une production dont est fier Eric Soreau, adjoint au maire en charge du commerce : "C'est une production de la ville en association avec le cinéma et les commerçants, ça montre qu'on peut nous aussi communiquer même si l'on n'est pas un géant du web."

L'élu insiste ensuite sur la période charnière pour les commerces indépendants : "Noël représente une grande partie du chiffre d'affaires, d'autant plus qu'on a à Saint-Jean-de-Luz des boutiques de cadeaux, des librairies, du prêt-à-porter... Il faut vraiment les faire vivre car ils font partie de l'âme de notre ville." Et pour encourager les achats locaux, la mairie finance jusqu'à Noël une partie des chèques cadeaux à dépenser sur Saint-Jean. Pour les particuliers : pour 30 euros achetés, la ville offre 10 euros supplémentaires et pour les entreprises, 100 euros achetés apportent 15 euros offerts.