Plusieurs commerçants du centre-ville de Saint-Jean-en-Royans (Drôme) font circuler une pétition contre l'implantation d'un Bricomarché dans la zone commerciale à l'entrée de la commune. Ils craignent une perte de clients et dénoncent un frein au développement du centre-ville.

À Saint-Jean-en-Royans, une pétition pour dire non à l'implantation d'un Bricomarché

Le projet d'implantation d'un Bricomarché sème la discorde à Saint-Jean-en-Royans ! L'un des entrepreneurs de la commune veut ouvrir ce magasin de bricolage dans la zone d'activité, située à l'entrée du village. Sur plus de 2000 m², il proposerait aussi des plantes, des matériaux.

Depuis plus d'une semaine, une pétition circule dans les commerces du centre-ville pour dire non au projet. On la trouve par exemple chez Marie-Christine Blanc, gérante de la quincaillerie du même nom dans le centre. Elle sera en concurrence avec le magasin. "Nous aurons les mêmes produits, mais pas aux mêmes prix, estime la propriétaire. Car qui dit grande surface, dit grosse plateforme d'achat" où les prix sont beaucoup moins élevés.

Face à des prix moins attirants, les clients seront-ils toujours au rendez-vous ? Marie-Christine Blanc craint une baisse de fréquentation et s'inquiète de devoir, à terme, licencier des salariés. Elle craint aussi que cette implantation freine le développement du centre du village. "Nous souhaiterions que le magasin de bricolage ne soit pas implanté et que nous réfléchissions ensemble pour que d'autres commerces, d'autres enseignes s'installent, des choses qui pourraient nous apporter du mieux", explique-t-elle.

Une décision attendue en septembre

Pour le moment, rien n'est acté rappelle la mairie. Le projet devait passer en commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) début juin. Finalement, le porteur de projet et la mairie ont demandé un report pour mieux examiner le dossier.

"Nous devons regarder toutes les facettes du projet, rappelle Fabienne Béguin, adjointe au maire. Certainement qu'il y aura de la concurrence sur certains produits, mais nous nous devons d'avoir une vision globale, sur le long terme de l'attractivité de notre village." "Nos commerçants [du centre-ville] ont un accueil, des compétences très reconnues. Ça, les gens apprécient et vont revenir le chercher" assure-t-elle.

Le dossier sera donc examiné en septembre prochain par la CDAC. D'ici là, la mairie veut se concerter avec tous les acteurs du dossier pour trouver une solution.