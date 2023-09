À Saint-Jean-le-Blanc, la crise des Restos du Cœur inquiète bénévoles et bénéficiaires

La demande explose aussi dans le Loiret : 20% de repas distribués en plus chaque semaine par rapport à l'année dernière

"Les Restos du Cœur pourraient mettre la clé sous la porte d'ici trois ans." Cette phrase du président de l'association Patrice Douret n'est pas passée inaperçue. Fondée en 1985 par Coluche, les Restos du Coeur sont au bord du précipice et accuse un déficit de 35 millions d'euros. En cause bien évidemment, l'inflation qui entraîne la hausse des prix d'achat des provisions, le coût de l'essence pour les tournées, le prix de l'énergie dans les entrepôts etc. Pour y palier, l'association envisage de réduire le nombre de repas versés.

Le Loiret n'échappe pas à cette tendance. Ici aussi, la situation devient critique. "Il y a un an, nous en étions à 37.000 repas distribués chaque semaine dans le département. Désormais, nous sommes passés à 45.000. C'est en augmentation constante" affirme Christophe Pinot, le responsable des Restos du Cœur dans le Loiret. Mais désormais, il va falloir faire des choix parmi les bénéficiaires. Au centre de distribution de Saint-Jean-le-Blanc, la nouvelle inquiète celles et ceux qui viennent chaque semaine récupérer des provisions.

"Les Restos, c'est un repère pour moi"

Parmi eux, Karim, 29 ans. Cet ancien boulanger est au chômage depuis que son patron a mis la clé sous la porte : "Si les Restos n'étaient pas là, franchement, ce serait très difficile. Le plus dur dans ma situation ? C'est de trouver à manger, clairement !" Jean-Pierre, lui, est à la rue depuis une trentaine d'années. Cet Orléanais espère être éligible cet hiver : "Ils nous donnent des repas chauds, des cafés, des bouillons... de quoi tenir le coup. Parce que manger des sandwichs tout le temps, c'est pas la joie."

Si la nouvelle est un coup de massue pour les bénéficiaires, c'est un déchirement pour les bénévoles. Xavier est un jeune retraité. Il a décidé de s'engager au centre de distribution de Saint-Jean-le-Blanc. Il ne pensait pas en arriver là, à "devoir refuser des gens qu'on acceptaient il y a quelques mois". En ce lundi 4 septembre, près de 200 familles viennent récupérer des provisions. Les rayons se vident à toute allure, alors c'est la journée "la plus calme de la semaine".

Pour Daniel Nieto, le directeur du centre de Saint-Jean-le-Blanc, faire le tri parmi les bénéficiaires est devenu, malheureusement, une nécessité : "On ne pas pas accueillir tout le monde. C'est terrible à dire, je le sais. Mais il faut des règles. Sinon, ce n'est pas dans trois ans qu'on ferme, mais dans six mois."