À Saint-Junien un couple de boulangers fait appel à SOS Village pour enfin prendre leur retraite

À saint-Junien, un couple de boulangers cherche un successeur depuis plus de quatre ans et avec 47 ans de métier, ils espèrent enfin pouvoir prendre leur retraite. Ils ont mis leur annonce sur SOS Village, une aide à la relance des commerces dans les villages en zone rurale.

Depuis 47 ans, c'est main dans la main que Jocelyne et Michel Dexet s'activent dans leur boulangerie-pâtisserie de la rue commerçante de Saint-Junien. Jocelyne est à la caisse quand Michel, son mari, travaille à l'arrière, les mains dans la pâte comme chaque matin. Ils songent à leur retraite : "Nous avons pensé qu'au travail. C'est beaucoup de sacrifices dans un couple ! Il est temps de passer à autre chose et de profiter de nos petits enfants", affirme Jocelyne.

c'est un métier que j'ai toujours exercé avec passion donc oui, j'aurai un pincement au cœur mais il faut bien partir

Mais faudrait-il encore trouver un repreneur. Cela fait quatre ans que le couple publient des annonces, en vain. Ils comptent sur la notoriété SOS Village, une opération solidaire lancée par TF1 pour enfin prendre leur repos bien mérité même si pour Michel se ne sera pas facile de tout laisser derrière lui : "Ça me chagrine tout de même, c'est un métier que j'ai toujours exercé avec passion donc oui, j'aurai un pincement au cœur mais il faut bien partir", exprime t-il avec émotion.

Partir, c'est la crainte des clients les plus habitués : "On ne veut pas qu'ils partent ! Ils sont tellement gentils. On attend au moins du repreneur qu'il fasse des choses d'aussi bonne qualité et qu'il soit aussi gentil !", lâche Mauricette, cliente de longue date.

Seulement Michel et Jocelyne Dexet continuent encore et encore de travailler, eux qui ont commencé à l'âge de 16 ans. Ils espèrent enfin pouvoir faire leur pain maison à la maison.