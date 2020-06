La relance éco : à Saint-Just-Malmont, le retour très discret du fil élastique

Ce n'est pas (encore) de la production et pour l'instant de la recherche et développement : à Saint-Just-Malmont (Haute-Loire) un petit groupe d'industriels et d'ingénieurs essaient de mettre au point un fil élastique qui permettrait de faire une masque jetable totalement français.

Depuis plusieurs semaines, les riverains avaient bien remarqué des allées et venues dans cette usine officiellement fermée de Saint-Just-Malmont (Haute-Loire), les voitures que l'on préfère garer à l’intérieur mais aussi un bruit de fond, celui de machines. Ça n'avait pas échappé non plus à quelques anciens de Cheynet et Fils, le fabricant d'élastique pour sous-vêtements liquidé au printemps 2019. D'autant que l'un d'entre eux est même sûr d'avoir aperçu son ex-patron.

Relancer une filière totalement française du masque jetable

Et effectivement Grégoire Giraud y est venu. Il a opté pour ce site altiligérien "disponible" parce qu'il voulait de la discrétion pour son projet. Tout a commencé quand l'Etat cherchait à palier la pénurie de masques jetables en annonçant la commande d'un milliard de masques à la Chine au plus fort de la crise du coronavirus. "Ça, je ne peux pas le supporter", confie Grégoire Giraud, PDG de Berthéas, le fabricant de tissus élastique médical (stéphanois à l'origine et désormais installé sur Stelytec à Saint-Chamond). Et l'entrepreneur d'expliquer comment il a alors rappelé un ancien directeur technique de Cheynet et Fils parti à la retraite ainsi que d'autres hommes pour qu'ils mettent au point un fil élastique qui puisse supporter des grosses cadences sur des chaines très automatisées. L'objectif étant de produire au même rythme que la concurrence asiatique afin de participer à la relance d'une filière de fabrication de masque jetable intégralement française, c'est-à-dire que tous les composants soient bien produits dans l'Hexagone. Cette filière était encore sur pied du temps de la grippe aviaire à la fin de la décennie 2000, rappelle Grégoire Giraud, avant que les usines ferment à cause de la chute des commandes publiques et d'une absence de politique de stockage, tandis que l'Asie produisait ces masques chirurgicaux à un coût très bas. Il estime que la qualité et le confort de l'élastique français compenseront la petite différence de coût restante.

Une production finale en Auvergne Rhône-Alpes d'ici la fin de l'année

L'entrepreneur explique d'ailleurs qu'il se situe complètement "après la bataille contre le Covid-19" car les besoins du secteur médical sont structurels très importants. Ce programme de recherche et développement entamé début avril se fait en partenariat avec un fabricant de machines basé à Villars. Et c'est de l'élastique issu de ces essais qui s'est vendu à petits prix notamment dans la plaine du Forez.

Grégoire Giraud table sur un lancement de la production d'ici la fin de l'année, en Auvergne Rhône-Alpes, au sein d'une unité qui pourrait employer une dizaine de personnes.

