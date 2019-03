A Saint-Lin, TLD s'agrandit et recrute

Saint-Lin, France

Ses tracteurs à bagages ou ses escaliers de passagers équipent des aéroports du monde entier. TLD, entreprise de matériel aéroportuaire qui a un site à Saint-Lin ,en Gâtine, ne cesse de se développer. 240 salariés travaille actuellement sur le site deux-sévrien, dont 90 intérimaires. Il s'occupent de la conception et de l'assemblage. Et il en faudrait plus ! "On recherche une vingtaine de personnes", chiffre Sébastien Fabre, directeur du site de TLD à Saint-Lin. Des postes de cadres comme responsable logistique ou acheteur. Et de techniciens, "les profils dont on a besoin sont monteurs mécaniciens ou monteurs électriciens".

TLD travaille sur un tracteur à bagages autonome

Car l'entreprise connaît une forte croissance de son activité depuis cinq ans, "plus 20% chaque année", constate Sébastien Fabre. 1300 véhicules ont été livrés en 2018. "On devrait atteindre les 1700 à 1800 en 2019". TLD qui a aussi besoin de main d'oeuvre car il faut s'adapter à l'évolution des technologies. "On est en train de développer un tracteur à bagage autonome, sans chauffeur", poursuit le directeur du site. Les prototypes sont déjà opérationnels et des démonstrations sont en cours chez les différents clients.

Une piste d'essai en construction dans l'entreprise

Pour répondre à cette croissance, il faut des bras, mais également de l'espace. Le site de 30.000m² s'agrandit. Un terrain de 11.000 m² a été acheté l'an dernier. Un nouveau bâtiment de 2000 m² est en train de sortir de terre. Une piste d'essai en interne sera également aménagée d'ici avril-mai. "Car aujourd'hui nos essais sont réalisés sur la route départementale. Avec une autorisation mais compte tenu du nombre de véhicules qu'on produit c'est devenu trop dangereux", raconte Sébastien Fabre.