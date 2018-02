Ils étaient une soixantaine de grévistes réunis ce samedi 17 février 2018 devant l'entrée du magasin dès 7h30. ils ont distribué des tracts et informé les clients. Le magasin doit passer en location gérance et le personnel craint des pertes pour les acquis sociaux.

Saint-Lô, France

Les salariés de l'hypermarché de Carrefour Val Saint Jean étaient appelés à la grève ce samedi 17 févier 2018. A l'appel du syndicat FO, ils étaient une soixantaine réunis devant l'entrée du magasin dès 7h30 du matin. Le magasin saint lois doit passer en location gérance et pour le syndicat FO, ce changement menace les acquis sociaux.

Les salariés saint lois ont reçu le soutien du personnel des magasins Carrefour de Périers et Coutances, deux enseignes qui devraient fermer le 13 juillet prochain dans le cadre du plan de restructuration du groupe de grande distribution.

Postés devant l'entrée du magasin les grévistes ont ralenti la circulation et distribué des tracts, incitant les clients à faire demi tour. Beaucoup se sont montrés solidaires et ont fait demi tour sans faire leur course.

On se bat pour ne pas perdre nos acuqis sociaux. On sait qu'on va en perdre mais essayons d'en perdre le moins possible. On veut garder une mutuelle décente, nos primes d'intéressement, nos tickets restaurants et ne pas travailler les dimanches. " Magalie Lamandé déléguée syndicale FO et salariés du magasin depuis 18 ans

Pour FO, la remise en cause de certains acquis pourrait représenter une perte de salaire brut annuel de 20 % . Personnel et syndicats qui promettent de nouvelles actions dans les semaines à venir