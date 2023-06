A Saint-Lô, le prix des terrasses pour la fête de la musique fait bondir restaurateurs et cafetiers

La fête de la musique est toujours un moment attendu à Saint-Lô. Mais cette année, restaurateurs ou cafetiers redoutent l'arrivée de la facture. Ceux qui souhaitent étendre leur terrasse devront payer 15 euros par mètre supplémentaire : c'est en tout cas l'information qu'a découvert Nicolas Bataille, le gérant du bar le Neptune, au moment de faire une demande pour le barriérage, autour de son établissement :

"Que ca soit facturé, soit. Mais déjà, il faudrait qu'on soit au courant et pas qu'on soit racketté. Si je double ma terrasse comme d'habitude, j'en ai pour 300 euros. Donc 300 euros de supplément terrasse, 300 euros de groupe, 300 euros de personnel fois deux avec les charges, est-ce que ca vaut vraiment le coup d'ouvrir ? La fête de la musique, c'est important à Saint-Lô et là, on nous met un coup de bambou, c'est pas correct."

Certains ferment, d'autres vont réduire la voilure

Jusqu'à présent, ces extensions de terrasse étaient gratuites pour les commerçants. Mais c'était surtout le manque d'information officielle, à trois semaines de la fête de la musique, qui énerve les cafetiers. On apprend tout "par le bouche-à-oreille", déplore Emilien Rose, du Briovère qui a prévu une soirée guinguette. Il a fait les calculs : l'extension de terrasse devrait lui coûter 500 euros. "Il ne faut pas que la municipalité oublie que si nous on fait ça, c'est avant tout pour faire vivre la ville."

Lui réfléchit à une version réduite de cette soirée. A la brasserie le Central, c'est décidé : "c'est pas compliqué, il n'y aura pas". Jean-Robert Trouinard installe d'habitude cent couverts de plus en extérieur, mais là, "l'établissement sera fermé ce soir-là, vu ce que fait la mairie, les prix prohibitifs et pour des établissements comme le nôtre où on n'est pas sûr d'avoir le monde suffisant, ça coûte trop cher, on a aucune assurance de retomber sur nos pieds, donc on ne fera pas."

De son côté, la municipalité temporise. "Je dois d'abord échanger avec les élus et les services de la ville", sur cette question, répond la maire Emmanuelle Lejeune.