A Saint-Lunaire, les vacances d'hiver lancent doucement la saison pour les commerçants

Sur le marché de Saint-Lunaire, les locaux sont bien sûr présents mais on rencontre également de nouvelles têtes : quelque touristes sont là.

En pleine vacances d'hiver, certains vacanciers ont choisir de partir au ski, à la montagne mais d'autres préfèrent la douceur des plages bretonnes. A Saint-Lunaire par exemple, en Ille-et-Vilaine, sur la côte d'émeraude, ce petit village de 2.500 habitants a l'habitude de recevoir les touristes en plein été mais même en hiver, certains choisissent la Bretagne et la côte comme destinations de vacances.

Les allées du marché ne sont pas encore bondés, tout doucement les touristes commencent à arriver. © Radio France - Julien Prouvoyeur

C'est en tout cas visible dans les petites rues de Saint-Lunaire. Sur les voitures garées, des plaques d'immatriculation des départements bretons : 35, 22, 56, mais aussi d'autres départements constate Barbara, la responsable du restaurant Le Petit Baigneur : "On a beaucoup de chance. On a une clientèle locale très présente et la clientèle secondaire arrive progressivement avec pas mal de Belges, d'Hollandais, d'Allemands."

Même observation chez Christine, la gérante de l'hôtel Kan Avel situé dans le centre bourg. Dans ses mains, le cahier de réservations : "Là, ça commence à se remplir. On se met un petit peu en rodage, on avance tranquillement. Ça nous met dans le bain pour la saison." Car les vacances d'hiver sont loin d'être la pleine saison pour ces professionnels du tourisme. Il faut aussi compter sur les habitués. Laurence tient le bar-tabac "Le Longchamp" : "Il y a une fréquentation pas très importante la semaine dernière. Ce week-end, il semblerait que les gens soient enfin arrivés, nos habitués parisiens. On a notre clientèle régulière."