A Saint-Méloir-des-Ondes, cet équipementier automobile recrute encore une quarantaine de salariés

La Bretagne est proche du plein emploi, et dans ce contexte certains secteurs ont du mal à recruter dans le bassin de Saint-Malo comme l'équipementier automobile Faurecia Automotive Composites. Son site R&D (recherche et développement) est implanté depuis 25 ans à Saint-Malo et emploie une cinquantaine de personnes. Même durée d'existence pour l'usine de Saint-Méloir-des-Ondes située à une dizaine de kilomètres et qui recrute depuis plusieurs mois. 130 postes sont en cours de création dont une quarantaine sont encore à pourvoir en raison d'une activité en plein développement.

Des pièces en composites

L'usine de Saint-Méloir-des-Ondes employait 142 salariés en CDI en novembre 2021, ils seront 272 dans les prochains mois. Ce site conçoit et fabrique des pièces pour les voitures de sport et de luxe, mais aussi en petites séries pour les camions, les engins de chantiers ou les véhicules agricoles. Ces pièces sont en composites. "Ce sont à la fois des matériaux plus légers et plus résistants que l'acier dans certaines configurations" explique Claude Mathieu DRH chez Forvia Clean Mobility du groupe Faurecia. "Le second avantage, c'est une mise en œuvre plus facile, notamment quand on est sur des petites séries. Donc à chaque fois que l'on a des véhicules qui sont produits à 10.000 ou 15.000 exemplaires, soit pour des raisons de séries limitées, soit pour des raisons de performances le composite devient extrêmement performant et a des garanties de durabilité et des garanties économiques qui dépassent l'acier".

Une formation assurée

Les emplois sont de tout niveau scolaire (du CAP au BTS en passant par le BEP ou le BAC Pro); il s'agit notamment de mouleurs, d'opérateurs de finition, de peintres carrossiers, de conducteurs en installation automatique ou encore de techniciens en maintenance installation. Il ne faut pas nécessairement être qualifié pour ces tâches car l'entreprise propose des formations "nous sommes prêts à prendre des gens qui n'ont pas de qualification industrielle à la base" assure Mathieu Willer, directeur général de l'activité composite du groupe Faurecia "à partir du moment où ils savent évoluer et ont un intérêt pour l'automobile, nous sommes prêts à les accompagner, à les former, y compris pour les personnes qui n'ont aucun passé industriel". Les formations, qui permettent d'obtenir des certificats de qualification professionnelle reconnus dans le métier, durent de 6 à 9 mois. Six formations sont en cours et une quinzaine est programmée pour 2024. Faurecia travaille en lien avec pôle emploi et aussi quatre agences d'intérim

En 3x8

Dans cette usine où des robots effectuent les tâches les plus pénibles, on travaille en 3x8 avec une équipe de nuit et une équipe week-end. 40.000 pièces sont produites chaque année pour des constructeurs comme Mercedes AMG, McLaren ou Lotus. "Des efforts ont été faits sur les rémunérations en concertation avec les représentants du personnel" explique Loïc Bernard DRH à Faurecia Automotive Composites "le salaire d'entrée, c'est à dire le plus bas, est 5% supérieur au SMIC. A cela, il faut rajouter des primes". Le travail de nuit comme le week-end donnent droit à des primes. Un accord d'intéressement exister au sein de l'entreprise.