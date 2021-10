À Saint-Nazaire, Arquus rénove les véhicules de l'armée de Terre et se développe

Arquus, anciennement Renault trucks, a changé d'activité à Saint-Nazaire. Le site est désormais en charge de la remise en état des véhicules de l'armée de Terre. 400 salariés y travaillent.

Arquus, l'entreprise qui fournit et répare 80% des véhicules de l'Armée de Terre, propriété du groupe suédois Volvo, amorce un grand virage industriel dans son usine de Saint-Nazaire : d'ici 2023, le site ne fabriquera plus de véhicules militaires, mais se consacrera exclusivement à la maintenance. Visiblement, la stratégie est la bonne : de 130 salariés il y a un an et demi, Arquus Saint-Nazaire est passé à 400 avec une cinquantaine d'embauches encore récemment. Un site basé dans le quartier de l'Immaculé et qui, c'est rare, a ouvert grand ses portes ce jeudi.

Le lifting des blindés de l'Armée

Lucien Fargesse, employé et ancien militaire, nous emmène sur la piste d'essai, une piste toute cabossée avec des pentes à 60%, à bord d'un VBL (véhicule blindé léger) entièrement rénové. Le véhicule existe depuis 40 ans dans l'Armée, mais le moteur a été changé, l'intérieur aussi, et sous le blindé, un appareil anti-mine a été installé. "Je me souviens, dans les années 1980, quand j'était sur le terrain, on le trouvait extraordinaire. Le VBL pour des missions de reconnaissance est vraiment tout terrain, c'est encore le cas aujourd'hui. La preuve : on l'a entièrement retapé pour qu'il puisse encore servir", explique Lucien Fargesse. Le VBL est d'ailleurs actuellement utilisé par l'Armée française au Sahel par exemple.Le site de Saint-Nazaire en a rénové 10 cette année, ce sera 70 l'an prochain et 150 en 2023.

Lucien Fargesse, employé chez Arquus et ancien militaire devant le VBL (véhicule blindé léger) © Radio France - Hélène Roussel

300 véhicules militaires rénovés chaque année

Le VBL rénové sur le site Arquus Saint-Nazaire © Radio France - Hélène Roussel

300 véhicules de l'armée de Terre ressortent ainsi tous les ans avec un bon lifting sur le site d'Arquus Saint-Nazaire. Un site qui fabrique encore un millier de VT4 par an. Une sorte de 4X4 géant, avec l'équipement dernier cri comme le pilotage électronique. Mais le contrat s'arrêtera en 2023, ensuite le site sera entièrement consacré à la maintenance. Le directeur Laurent Postollec n'est pas inquiet : "La maintenance, c'est l'avenir. On peut aussi imaginer intervenir à distance, un agent d'Arquus peut guider un militaire en panne avec des lunettes 3D. On va aussi travailler à terme sur des _modes de consommations plus écologiques, comme l'hydrogène._"

Une certitude : le groupe Arquus roule sur la croissance, en hausse tous les ans avec un chiffre d'affaire l'an dernier autour de 600 millions d'euros.