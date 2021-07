À Saint-Palais, Jacod développe ses vêtements Made in Pays Basque

Un nouvel exemple de la bonne forme des circuits courts : la société Jacod qui fabrique à Saint-Palais des vêtements professionnels sur mesure et du prêt à porter Made in Pays Basque a explosé ses objectifs cette année. Une augmentation de plus de 70 % de sa production par rapport aux objectifs.

Jacod fabrique des vêtements pour des entreprises du BTP et de l'hôtellerie-restauration et fait aussi dans le prêt-à-porter

Depuis qu'elle a créé Jacod dans une grange il y a deux ans, Denise Perisè n'est plus toute seule pour fournir en vêtements des entreprises du BTP ou de l'hôtellerie-restauration. Sa société compte 3 salariés, fait appel à des indépendants lors des grosses commandes et surtout s'est installée dans la pépinière Indar à Saint-Palais en septembre 2020. "Ici, c'est un espace très confortable, on est accompagné, comme une petite famille."

La fondatrice de Jacod Denise Perisè © Radio France - Marcellin Robine

Des tissus à la broderie en passant par la sérigraphie, Jacod travaille avec des entreprises basques. Une démarche saluée par le président de la pépinière Indar de Saint-Palais Jean Berterreche qui voit la société se développer rapidement.

Il y a un bassin de disponibilité avec toutes les entreprises du secteur donc je pense que c'est une implantation très intéressante, pour la société du fait de la clientèle potentielle qu'elle va trouver et pour le territoire.

L'installation de Jacod dans le Pays Basque intérieur est aussi une bonne nouvelle pour Frédéric Lasalle qui suit le projet pour la Chambre de commerce et d'industrie. "Nous avons quand même quelques petits atouts dont du foncier et des locaux disponibles à des prix relativement intéressants donc ça permet à des gens de recréer quelques emplois et de fixer un petit peu plus le tissu économique du Pays Basque intérieur." Denise Perisé espère bien recruter plusieurs couturières dans les prochains mois. Il y a encore de la place dans l'atelier de Saint-Palais.