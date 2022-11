A Saint-Pierre-des-Corps, le balais des trains brosseurs contre les feuilles mortes

Tous les ans, la SNCF mène un combat contre les feuilles mortes à l'automne.. Elles ont été, en 2021, la cause de presque 5 000 minutes de retard, soit un peu plus de huit heures, sur la région Centre-Val de Loire. Les feuilles mortes déposées sur les rails peuvent enrayer ou faire patiner les trains et les faire glisser. Ce qui, en plus des retards, peut être dangereux . Alors, à partir d'octobre et jusqu'à la mi décembre, des trains brosseurs passent plusieurs fois par jour sur les rails pour les nettoyer des feuilles mortes. Au départ de Saint-Pierre-des-Corps.

ⓘ Publicité

A première vu, c'est une simple locomotive. En réalité, en se rapprochant, on voit des petites brosses situées juste avant les roues. Bruno Bary est responsable des ressources et partenariats au sein du pôle performance chez SNCF Réseau, il explique le principe, "c'est simplement lamelle métallique qui viennent frotter le rail, avec un peu de sable devant la roue." Avec l'automne, les feuilles tombent sur les voies et c'est potentiellement dangereux, "avec l'humidité, les feuilles se collent sur le dessus du rail. Les train passent et ça fait une pate glissante__. Les trains vont avoir du mal à partir ou à freiner, donc ils vont anticiper le freinage, forcément, ça provoque des retards." 5 000 minutes de retard sur la région l'année dernière. Pour améliorer la ponctualité, ces trains doivent passer régulièrement. Par exemple, sur la ligne Tours-Vierzon-Orléans, ce train passe tous les deux jours, et jusqu'à six fois par semaine sur la ligne Rambouillet-Le Mans.

Les lamelles métalliques du train brosseur, juste derrière les roues © Radio France - Laurette Puaud

Un casse-tête organisationnel

Pour faire passer ce train brosseur sur toutes les voies, c'est tout une organisation complexe souligne Bruno Bary, "les trains circulent à 60km/h sur une ligne à 160 ou 200km/h, c'est un sillon qui prend de la place. On n'a pas beaucoup le choix du passage, on essaie le plus tôt possible, c'est un vrai casse tête__." Pour cela, les plannings sont même réalisés 6 mois en avance.

Les conducteurs ont avec eux une feuille de route. Saabdesslam raconte son organisation ,"là je vais faire Saint-Pierre des Corps-Vierzon. On a des points kilométriques avant et après les gares, pour savoir là ou ça serre et là où les trains "décollent". On a aussi les particularités ou on ne doit pas brosser."

En plus des trains brosseurs, SNCF Réseau contacte aussi les propriétaires de terrain avec des arbres menaçant de tomber sur les rails, notamment pendant des tempêtes.... "Dès qu'il y a une tempête avec un petit nom on sait que ça va être compliqué. On continue à faire notre travail mais on ne peut pas mettre un agent tous les mètres mais on enlève le plus gros on évite les accidents, le sujet numéro un, c'est la sécurité et après la régularité__", raconte Bruno Bary.

La mission de ces trains est avant tout de prévenir les incidents. Il y en a eu plus de 300 l'an dernier sur la région Centre-Val de Loire.