À Saint-Pierre-la-Cour, la cimenterie Lafarge-Holcim est à l'arrêt depuis mercredi en raison d'une grève

Près de 85 salariés de la cimenterie Lafarge-Holcim à Saint-Pierre-la-Cour font grève depuis le mercredi 21 septembre 2022. Les syndicats CFDT, Force Ouvrière et la CFE-CGC dénoncent leurs conditions de travail et la vétusté des installations.

Cela faisait huit ans que la cimenterie Lafarge-Holcim à Saint-Pierre-la-Cour, à l'ouest de la Mayenne, n'avait pas été à l'arrêt total. Depuis ce mercredi, 85 salariés sur les 147 sont mobilisés et en grève au portail de l'immense usine. Accompagnés des syndicats CFDT, Force Ouvrière et la CFE-CGC, les employés dénoncent les conditions de travail sur le site. Elles se dégradent progressivement depuis la crise de la Covid-19.

Des bas salaires

L'inquiétude est notamment portée sur la qualité des installations explique Laurent Carrilero, délégué CFDT. "Sur la maintenance mécanique par exemple. On a de gros engins avec des choses à réparer. On travaille dans des endroits un peu confinés, dans la chaleur et parfois la poussière. Notre budget de nettoyage n'est plus à la hauteur, donc les gens qui vont travailler sont obligés de nettoyer toutes les installations avant de rentrer concrètement dans les réparations" raconte-t-il.

Les grévistes réclament aussi une revalorisation salariale. Les salaires ne dépassent pas les 1.200 € bien souvent pour les conducteurs d'engins. "Compte tenu de la conjoncture actuelle, avec un surcroît d'activité et une surcharge de travail, on a davantage de pénibilité. Le nettoyage des installations déclenchent des heures supplémentaires et d'autres choses" poursuit Jean-Philippe Psiroukis qui représente le syndicat CFDT CGC.

Un dialogue quotidien avec la direction

Les salariés gardent espoir pour que tout s'améliore dans la cimenterie. Le dialogue avec la direction est quotidien, observe Pascale Frenna de Force ouvrière. "On est en attente de réponses de la direction qui nous écoute mais nous donne aucune réponse depuis le début du mouvement, donc les salariés sont toujours très remontés". Et pour l'instant, aucun camion ne sort de l'usine. Aucun approvisionnement non plus. Ce qui n'était plus arrivé depuis 2014 à Saint-Pierre-la-Cour.