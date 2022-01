Une pièce de théâtre sur le chômage et jouée par des chômeurs à Saint-Sauveur

"Le théâtre est un moyen extraordinaire pour pouvoir mettre en scène des situations et, cerise sur le gâteau, nous faisons jouer des gens qui sont eux-mêmes touchés par le chômage, la précarité" dresse Richard Dethyre, l'auteur de la pièce interprété par une dizaine d'apprentis comédiens chaque jeudi à Saint-Sauveur-en-Puisaye. Le sociologue n'hésite pas à parler de théâtre social, de "théâtre politique".

Dans Comment ils ont inventé le chômage, c'est l'occasion de voir tour à tour l'économiste libéral Milton Friedman, la "Dame de fer" Margareth Thatcher, des chômeurs, à qui l'ont dit qu'ils sont « z'en trop », des matons de Pôle Emploi et des mafieux, autrement dit des patrons violents et égoïstes que rien n'arrêtent face à l'appât du gain. L'atelier-théâtre a été créé par l'association Ressources & Compétences et la mise en scène assurée par Muriel Righeschi et la compagnie "Les Z'en Trop", basée dans le sud de l'Yonne, à Châtel-Censoir.

Une pièce autour du chômage, sur les chômeurs et jouer par des chômeurs

"Ici à Saint-Sauveur, qui est la terre de mes ancêtres, on est très heureux d'être là. Réussir à réunir des gens qui échangent intellectuellement, qui échangent affectivement et qui vont apprendre un texte pour aller sur scène et mettre à distance cette souffrance qu'est le chômage et en faire une force, je pense qu'on est utile", confesse Richard Dethyre. La metteuse en scène, Muriel Righeschi abonde : "Chacun trouve sa place ici : rire, partager, jouer ensemble et sortir de l'isolement, ça sert à tout ça".

Et cette expérience s'apparente à une thérapie. David, trentenaire, est tailleur de pierre au chômage : "ça me fait du bien, on rencontre de nouvelles personnes, on fait des exercices, on peut déstresser".

Tous les jeudi, dans le secteur de Saint-Sauveur, de 10 h à 16 h, le collectif va enchainer les répétitions jusqu'au mois de juin, avant la grande "première" le 1er juillet.

L’atelier est gratuit et ouvert à "tous ceux sensibles à la problématique du chômage. Les chômeurs, précaires, saisonniers", explique Richard Dethyre. Et il reste encore de la place. L'objectif est de créer "un collectif de 12 à 15 personnes volontaires."

Tél. : 07.67.16.88.05.

Courriel : bonjour@ressources-et-competences.fr