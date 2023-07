A Saint-Sauveur-en-Puisaye, la 41e foire des potiers attire du monde

La Puisaye est une terre de poterie et durant tout ce week-end des 22 et 23 juillet, se tient la 41e foire des potiers. L'occasion pour les professionnels ou amateurs, de se faire connaître et vendre leurs pièces. L'occasion également pour les visiteurs de découvrir ou redécouvrir ces artistes.

"Se lancer en ce moment est difficile, mais je ne me voyais pas faire autre chose"

Parmi eux, Annaelle, 22 ans, et potière depuis peu. Après des études de design, puis une formation céramique, elle s'est lancée, à son compte, en octobre 2022. Alors, il est vrai, ce n'était peut-être pas le meilleur moment pour se lancer, compte tenu de la situation économique et l'inflation, mais elle ne se voyait pas faire autre chose.

"Je sais que c'est un métier de passion et je savais que ça allait être un petit peu compliqué. Mais j'ai toujours adoré l'art de la table. Je voulais vraiment me lancer dans ce domaine et je me voyais pas me réveiller le matin et faire un autre métier que celui-là parce que ça me correspondait complètement." explique-t-elle, les yeux pétillants.

"Alors je sais qu'économiquement, ce n'était pas la meilleure période pour me lancer, mais il faut y croire. C'est mon rêve d'y arriver et j*'aimerais bien travailler avec des restaurateurs** et pouvoir pousser un peu la branche dans ce domaine là.*" Certaines périodes sont un peu plus difficiles que d'autres, mais elle ne s'inquiète pas. "Il y a des mois qui fonctionnent mieux que d'autres. Ça dépend aussi des événements. Je suis assez optimiste. Il faut avoir des ambitions." conclut-elle.

Des visiteurs venus en nombre

Sur place, pas mal de visiteurs, tous sont ravis voire impressionnés par les artistes et leurs pièces exposées.

