À Sancerre, une nouvelle sandwicherie mise sur les circuits courts

Natif de Bourgogne, Jérémy Campy a longtemps travaillé en région parisienne dans le marketing et la communication. "Je suis tombé amoureux du Sancerrois il y a une dizaine d'années grâce à des amis qui m'ont fait découvrir ce territoire. J'y ai fait l'acquisition d'une résidence secondaire qui au fil du temps est devenue ma résidence principale," confie-t-il. Après trois années passées à la direction de la maison des Sancerre, il se lance dans un projet plus personnel avec un associé, Sami Ennaifer, qui a de son côté œuvré pendant dix-huit ans dans le marketing et le e-commerce.

Du fait maison

Installé au 10 rue des Trois piliers, Fólklore propose une offre de restauration rapide gustative et qualitative sur place ou à emporter. "On vient en complément de ce qui existe déjà", met en avant Jérémy Campy. Leur carte comprend trois sandwiches (viande, poisson et végétarien), une salade du jour et quatre desserts. Tout est fait maison à partir de produits frais et locaux et notamment les pains dont les recettes ont été élaborées avec un artisan-boulanger. Ces menus s'accompagnent d'une boisson. "Nos sandwiches s'accordent très bien avec un verre de vin. Chaque mois, nous travaillons avec un vigneron différent", précise Jérémy Campy. La carte change tous les quinze jours à trois semaines.

Décoré avec goût avec l'aide d'artisans locaux, Fólklore dispose d'une douzaine de places assises mais mise avant tout sur de la vente à emporter. Un système de click and collect va bientôt être mis en service afin de pouvoir préparer les commandes et de mieux gérer les quantités pour éviter le gaspillage. Fólklore le casse-dalle gourmand est ouvert du mardi au samedi de 11h30 à 15h30.