A Sannat, des bénévoles se mobilisent pour rouvrir la seule épicerie du village

"Dans ma jeunesse, à Sannat, j'ai connu une coopérative, deux boucheries, deux boulangeries, aujourd'hui tout a disparu. Recréer ça aujourd'hui, c'est fabuleux !" s'enthousiasme Martine Fauvet. Cette retraitée fait partie de l'équipe de quinze bénévoles qui s'est lancée dans un projet fou : ouvrir une épicerie multiservice dans ce village creusois de 340 habitants près d'Evaux-les-Bains.

Les Sannatois n'ont plus aucun commerce de proximité depuis un an, avec la fermeture récente de la boulangerie-pâtisserie et du café-tabac. "Nous n'avons plus la possibilité d'aller chercher le pain, d'acheter le journal ou les produits de première nécessité. Il faut prendre la voiture et faire minimum 10 km, ce qui n'est pas pratique", soupire Martine Fauvet.

La P'tite Coop ouvre vendredi 15 mai 2020 à Sannat. - Sannt'Attractif

Tous les clients servis par des bénévoles

Pour y remédier, la mairie lance fin octobre 2019 une réunion publique. C'est là qu'est né le projet de La P'tite Coop. Quinze habitants créent l'association Sann'Attractif et préparent le lancement de cette épicerie dans des locaux prêtés par la commune. Ouverte tous les jours sauf le lundi, elle sera entièrement gérée par des bénévoles.

"Nous aurons un dépôt de pain, viennoiseries et pâtisseries, le gâteau creusois et le pâté-pommes de terre", détaille Martine Fauvet. Vous trouverez également dans les rayons des fruits et légumes frais, des surgelés et des produits locaux proposés par le drive "A vendredi". Le dimanche, le journal La Montagne sera mis en vente. Les bénévoles prévoient aussi d'ouvrir un café-bar, baptisé Le Trait d'union, "dès que possible".

Une ouverture plus tôt que prévu à cause du coronavirus

Initialement prévue début juillet, l'ouverture de La P'tite Coop se fera finalement dès vendredi 15 mai. L'épidémie de Covid-19 a incité les membres de l'association à mettre les bouchées double, explique Martine Fauvet : "Pendant le confinement, on a constaté les difficultés des habitants des zones rurales, les personnes âgées qui vivent dans un lieu-dit et ne peuvent pas se déplacer pour faire leurs courses. Pour leur permettre d'accéder à un commerce de proximité, nous avons accéléré le projet, avec l'accord de la préfecture."

Qu'ils soient retraités, chauffeur de bus, aide à domicile, kinésithérapeute, agriculteur, sage femme, jardinier ou encore aide-soignant, les quinze bénévoles espèrent que l'histoire de La P'tite Coop ne fait que commencer. Martine Fauvet conclut :

On espère recréer du lien social, redynamiser la commune, ce sera vraiment un lieu de convivialité pour les habitants et les touristes. On a au moins le mérite d'essayer !