A Sarlat en Dordogne, les coupures de courant se sont multipliées le week-end dernier. Parmi les commerces et activités les plus touchés, le Carrefour Market situé sur la route de Brive et le cinéma Rex.

Sarlat-la-Canéda, France

Le directeur du Carrefour Market de Sarlat ne décolère pas. Vendredi 14 septembre, une coupure de courant a paralysé son magasin pendant plus de 6 heures. Le supermarché n'a pu ouvrir ce jour-là que de 17h30 à 20h00. "Une fois le courant revenu, il a fallu une heure et demi pour remettre en marche le système froid et les caisses" explique Olivier Diboine. Du coup, à la perte de chiffre d'affaire s'ajoutent les kilos de surgelés et de produits frais qu'il a fallu jeter. Un préjudice qui s'élève à plusieurs dizaines de milliers d'euros selon le directeur du magasin.

Des séances en pointillés au cinéma Rex de Sarlat

Autre victime de ces coupures à répétition, le cinéma Rex de Sarlat. Entre vendredi matin et dimanche soir, les séances ont été interrompues à une dizaine de reprises. Samedi soir, lors de la dernière séance, les films ont été coupés 4 fois. Ne sachant pas si le courant allait revenir, Arnaud Vialle, le directeur du cinéma, s'est finalement résigné à faire évacuer les salles et à rembourser 118 spectateurs. "Au delà de la perte de recettes, c'est l'image qui est touchée" regrette le propriétaire des lieux. "Les spectateurs se disent qu'on ne peut plus aller au cinéma et voir un film en toute tranquillité et surtout pouvoir être pendant deux heures dans un moment de détente".

Le coupable : un câble souterrain

"Nous sommes désolés pour les clients qui ont été touchés" s'excuse Eric Van Der Vliet le directeur territorial d'Enedis en Dordogne précisant que la panne provenait d'un câble souterrain. Ceux qui ont été coupés plus de cinq heures auront une indemnité telle que prévue par la loi. Malheureusement ce genre de défaut sur un réseau souterrain est exceptionnel. Du fait que ce soit souterrain, c'est un peu plus long à réparer, il faut d'abord trouver les défauts. Effectivement, nous avons un incident vendredi, un samedi, et une réparation définitive qu'il a fallu mener le dimanche soir.

Le problème est temporairement réglé

Attention malgré tout "réparation définitive" ne signifie pas pour autant que le problème est complètement réglé. Selon Eric Van Der Vliet, Enedis va procéder maintenant à des investigations plus approfondies pour bien comprendre ce qui s'est passé et "éventuellement faire les investissements nécessaires pour consolider complètement le réseau sur cette partie-là"..