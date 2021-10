A Sarlat, TPL relocalise la production de cartes électroniques

Sur la zone d'activité Vialart à Sarlat, l'entreprise TPL gagne du terrain. Sur la commune voisine de Carsac, à quelques centaines de mètres de l'usine mère, Elle vient d'aménager un espace de deux mille mètres carré pour accueillir une nouvelle chaine de production de cartes électroniques. Les premières devraient sortir de l'unité sarladaise dès le mois de janvier.

C'est dans cet espace que devrait être installée la nouvelle chaine de production © Radio France - Valérie Déjean

Crée en 1989, la société TPL Systèmes a aujourd'hui tout d'une grande. Présente dans plus de 30 pays, elle compte quatre agences commerciales en Australie, au Danemark en Allemagne et au Burkina Faso. Spécialisée en radio communication de sécurité, elle assure une grande partie du marché de la sécurité civile en fournissant, installant ou maintenant des réseaux radios sécurisés. Parmi ses clients les pompiers, le Samu, la police municipale mais aussi les pompiers turcs ou Espagnols

La crise du Covid a changé la donne

Mais la crise du COVID est passée par là et avec elle, des inquiétudes pour le patron du groupe Thierry Gauthier. Les livraisons de cartes électronique venues d'Asie se sont arrêtées, et quand elles ont redémarré, le prix du transport a flambé. D'où le projet de rapatrier la production de ces cartes à Sarlat. L'idée était donc bien avancée et même lancée. Mais grâce à l'aide substantielle de l'état dans le cadre de France Relance ( 800 000 euros), TPL a pu investir sur du matériel plus performant et français, une machine fabriquée en Vendée d'un cout de 2,4 millions d'euros

Thierry Gauthier, le PDG du groupe TPL © Radio France - Valérie Déjean

La nouvelle machine devrait être installée en fin d'année. Les premières cartes en sortiront en janvier. Particulièrement performante, elle permet à TPL d'envisager l'avenir avec plus de sérénité alors même que le marché américain semble tendre les bras à l'entreprise. Elle y travaille depuis cinq ans. Dix emplois supplémentaires seront crées pour cette chaine, notamment des postes d'ingénieurs portant l'effectif de TPL a 80 salariés entre l'usine de Sarlat et les bureaux de Toulouse.