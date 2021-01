A Sarreguemines, l'usine Continental lauréate du plan France Relance

France Relance, c'est un vaste plan de 100 milliards d'euros, cofinancés par l'Etat et l'Union européenne, annoncé en septembre dernier pour, comme son nom l'indique, relancer l'économie française dans le contexte de la pandémie de Covid 19. Depuis, plusieurs entreprises -une dizaine, chez nous, en Moselle, ont été choisies pour bénéficier de subventions émanant de ce plan, afin de moderniser leur outil de production.

Un pneu en production à l'usine Continental de Sarreguemines © Radio France - magali fichter

L'une des toutes dernières en date, c'est l'usine Continental, premier employeur privé de Sarreguemines, qui emploie quelque 1.400 personnes. Elle l'a appris il y a un mois, le 8 décembre : elle va recevoir 800.000 euros au titre de France Relance pour un investissement total de 2,5 millions d'euros, qui doit permettre de transformer toute la partie numérique des lignes de production. "Nous avons 300 machines, interconnectées entre elles. Ce projet va nous permettre de construire l'usine du futur, martèle Matthieu Turlure, le directeur du site. "Il va durer environ deux ans, il y a de la connexion physique à faire sur les machines, du câblage, mais aussi tout ce qui est automatisme, programmation, connexion à nos data-centers..." Des emplois, donc, notamment pour des ingénieurs. Pas forcément des CDI, plutôt de la sous-traitance.

Mais tout de même, dans le contexte, c'est toujours bon à prendre. "C'est vrai que l'automobile est dans une situation compliquée, concède Matthieu Turlure. Néanmoins, la situation s'est vraiment redressée ces derniers mois sur le site. On est revenus à des niveaux qu'on connaissait habituellement. Cela dit, les confinements dans les différents pays européens limitent notre visibilité, donc on s'est préparés, on a signé un accord d'activité partielle avec nos partenaires sociaux. Pour l'instant, nous n'avons pas eu à l'utiliser. Et cette bonne nouvelle de France Relance nous permet de continuer à avancer malgré la crise."

C'est maintenant que se joue la bataille de l'emploi et de la compétitivité de l'industrie française." - Laurent Touvet, préfet de la Moselle

C'est le but de l'opération, explique Laurent Touvet, le préfet de la Moselle, en visite dans l'usine ce mercredi : "C'est un coup de pouce décisif pour provoquer le choix de l'entreprise" de se lancer dans un projet, "pour accélérer ce choix. C'est-à-dire, faire maintenant ce qu'on aurait peut-être prévu pour plus tard. Car c'est maintenant que se joue la bataille de l'emploi et de la compétitivité de l'industrie française." D'autres entreprises mosellanes devraient elles aussi bénéficier du plan de relance dans les mois à venir.